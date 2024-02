Cameron Norrie premia os campeões do Torneio Winners 2024 no Rio Open

O Rio Open apresentado pela Claro organizou mais uma vez o Torneio Winners, que proporcionou a crianças e jovens de projetos sociais a oportunidade de competir nas quadras do Jockey Club Brasileiro. Este ano foram 80 participantes de quatro diferentes projetos apoiados pelo evento: Escolinha Fabiano de Paula, Futuro Bom, Tênis na Lagoa e Projeto Paraty Tênis. Quem premiou os vencedores foi o britânico Cameron Norrie, atual campeão do maior torneio da América do Sul.

O apoio a iniciativas sociais sempre está presente no Rio Open desde a primeira edição, em 2014, e não poderia ser diferente na décima edição do maior torneio de tênis da América do Sul, que realizou a competição voltada especialmente para crianças e jovens dos projetos. Os vencedores do Winners também premiados com um voucher de uma semana de treinamento na Kirmayr Tennis Experience, com Carlos Kirmayr, histórico jogador e treinador do tênis brasileiro.

Vencedores do Torneio Winners, realizado no Rio Open (Imagem: Divulgação/Fotojump)

Um dos campeões este ano foi Antonio Vitor Monteiro, o Vitinho, do Projeto Tênis na Lagoa, que decidiu a categoria de 17 a 23 anos com Valter Albuquerque, o Valtinho, e falou sobre a importância de participar do Winners.

“Uma experiência legal reencontrar a galera que eu já tenho amizade, duro também a final com o Valtinho hoje. Fiquei muito tenso no começo do jogo, mas depois eu consegui ir me soltando e estou muito feliz com essa vitória. Parabenizar também o Valtinho por ter chegado à final. Nossa relação dentro da quadra é todo mundo querendo ganhar, mas fora de quadra a gente é muito amigo e a gente se respeita”, disse o campeão.

Vitinho também falou sobre o que representa a a possibilidade de participar anualmente do torneio dentro do Rio Open. “Winners representa união e amizade que a gente tem com a galera de outros projetos”.

Jovem participante do Torneio Winners (Imagem: Divulgação/Fotojump)

O ex-tenista profissional Fabiano de Paula, que cuida do projeto Escolinha Fabiano de Paula na Rocinha, destacou a forma como o Winners mexe com os jovens que têm a oportunidade de participar.

“É muito legal poder proporcionar esse momento às crianças junto com o Rio Open. Elas passam o ano todo treinando, sempre buscando evoluir para poder chegar nessa semana do Rio Open e poder participar do torneio. Ver a alegria nos olhos delas é super importante, tem uma motivação a mais”, disse Fabiano.

Resultados das finais do Torneio Winners no Rio Open

Feminino 11 a 14 anos



Campeã: Maria Giulia Lima (Projeto Tênis na Lagoa)

Vice: Ana Silva (Projeto Tênis na Lagoa)



Campeã: Maria Eduarda Gomes (Projeto Tênis na Lagoa)

Vice: Natalia Neves (Projeto Tênis na Lagoa)



Campeão: Marcelo Laclau (Futuro Bom)

Vice: Giovanni Ghetti (Projeto Tênis na Lagoa)



Campeão: Bernardo Torres (Escolinha Fabiano de Paula)

Vice: André Arthur Castro (Projeto Tênis na Lagoa)



Campeão: Kauã Santos (Escolinha Fabiano de Paula)

Vice: Pedro Mesquita (Escolinha Fabiano de Paula)



Campeão: Antonio Vitor Monteiro (Projeto Tênis na Lagoa)

Vice: Valter Albuquerque (Escolinha Fabiano de Paula)

