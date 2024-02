Depois de passeio na Sapucaí, Cameron Norrie se prepara para defender título no Rio Open

O campeão da edição de 2023 do Rio Open e cabeça de chave número 2 este ano, o britânico Cameron Norrie está se preparando para defender seu título. Mas isso não significa que sua estadia em terras cariocas esteja livre de lazer — na noite deste sábado, Norrie visitou a Marquês de Sapucaí para assistir ao desfiles das campeões do Carnaval do Rio.

Cameron diz que está buscando ritmo no saibro — por isso voltou à América do Sul. Após um bye na primeira rodada do Aberto da Argentina, em Buenos Aires, o número 20 do ranking caiu diante de Federico Coria em uma partida de três sets. No Rio, ele almeja se readaptar e ganhar a confiança necessária para ir mais longe na chave.

Cameron Norrie é o atual campeão do Rio Open (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A relação que ele vem desenvolvendo com a cidade pode ajudar: Norrie presenciou ontem os desfiles das seis primeiras colocadas do Carnaval carioca — Vila Isabel, Portela, Salgueiro, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense e Viradouro — e diz ter adorado o que viu. Além disso, o tenista declarou que a atmosfera do torneio, a comida e os fãs brasileiros fazem de suas visitas ao Brasil muito especiais.

O britânico comentou também que está ansioso por representar seu país nas Olimpíadas de 2024, em Paris — lá o tênis será disputado também no saibro, como no Rio Open, e não nas quadras duras que estiveram presentes em todas as edições desde 1996, exceto em Londres. Norrie, porém, diz não sentir nenhuma pressão por ser o tenista do país em que o tênis surgiu melhor colocado no mundo. “Eu não ligo muito para isso,” declara ele, focado em melhorar o seu jogo. “[Em todo o ranking] ainda existem 19 jogadores na minha frente, quero continuar melhorando, evoluindo.”

Cameron Norrie faz sua estreia no Rio Open 2024 nesta segundam, contra o boliviano Hugo Dellien. O britânico tem um retrospecto positivo neste duelo, tendo vencido o adversário na única vez que os dois já se encontraram em quadra, também no Rio de Janeiro.