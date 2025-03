Camarote Nº1 brilha no segundo dia de Carnaval na Marquês de Sapucaí

O segundo dia de Camarote Nº1, tradicional evento que agita a Marquês de Sapucaí há mais de três décadas, foi marcado por momentos inesquecíveis. Entre eles, Sabrina Sato se preparou para desfilar como Rainha de Bateria da Vila Isabel, mas esse ano ao lado do marido, o ator Nicolas Prattes. Já a icônica roda de samba comandada por Dudu Nobre, contou com a presença ilustre de dois nomes que fazem parte da realeza do samba carioca: Mart’nália e Jorge Ben Jor.

Sob o comando dos sócios Juliana Ferraz, Marcio Esher, Antônio Oliva e Flavio Sarahyba, o prestigiado espaço recebeu as musas da edição, Lore Improta e Malu Borges, que brilharam ao lado de Silvia e Maria Braz, musas Colcci Nº1, e das influenciadoras que formam o Time Nº1, sendo elas Laura Fernandez, Maite Faitarone, Mell Muzzillo, Duda Almeida, Tamires Bittencourt e Laura Leão.

O agito do espaço localizado no setor 2 da Marquês de Sapucaí, que em sua 34ª edição homenageia aspectos que exaltam brasilidade e cultura, contou ainda com a presença de nomes como Leandro Lima, Alane Dias, Gabb, Fran Gil e João Gomes.

O Camarote, produzido pela Banco_ em parceria com a Storymakers e Cross Networking, todas agências do guarda-chuva da Holding Clube, mantém como o conceito criativo de sua edição o ‘Sapuca Aí’, termo que se tornou a assinatura proprietária do Nº1 no Carnaval do Rio, e que se relaciona a toda a brasilidade, cultura, música, moda e serviço de qualidade que o evento carrega consigo.

Sob o comando dos sócios Juliana Ferraz, Marcio Esher, Antônio Oliva e Flavio Sarahyba, o prestigiado espaço recebeu as musas da edição, Lore Improta e Malu Borges, que brilharam ao lado de Silvia e Maria Braz, musas Colcci Nº1, e das influenciadoras que formam o Time Nº1, sendo elas Laura Fernandez, Maite Faitarone, Mell Muzzillo, Duda Almeida, Tamires Bittencourt e Laura Leão.