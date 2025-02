São Caetano recebe primeira unidade delivery da Splash Bebidas Urbanas

A Splash Bebidas Urbanas, rede de cafeterias que possui a apresentadora Sabrina Sato como sócia, acaba de inaugurar sua primeira unidade dedicada exclusivamente ao serviço de delivery. A cidade escolhida foi São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O novo formato, chamado Splash Delivery, integra a estratégia de expansão da marca e busca atender à crescente demanda por conveniência e praticidade no consumo diário.

Diferente das unidades tradicionais, essa e outras unidades Splash Delivery vão operar exclusivamente por meio de plataformas de entrega, oferecendo o cardápio completo da rede, que inclui doces, salgados, bebidas quentes e geladas, cafés e opções veganas ou sem açúcar. O açaí, um dos itens mais procurados, também está disponível, enquanto o grande destaque do menu fica por conta do frappè, batizado de Fraplash, disponível em diversos sabores e consolidado como carro-chefe da marca.

Segundo Lucas Moreira, CEO da Splash Bebidas Urbanas, a proposta desse modelo é ampliar a presença da rede em locais estratégicos com alta demanda por delivery. “Com uma estrutura mais enxuta, conseguimos chegar a novas regiões sem perder a qualidade e a variedade do nosso cardápio. Isso permite que mais pessoas tenham acesso à experiência Splash, independentemente do local onde estejam”, explica.

A Splash planeja inaugurar 25 unidades no formato delivery ao longo do ano, com foco inicial no estado de São Paulo. A rede segue em ritmo acelerado e, apenas nos dois primeiros meses do ano, já inaugurou outras seis unidades de diferentes modelos.