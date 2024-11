Câmara realiza sessão solene em homenagem aos 11 anos da Confraria da Praça

A Câmara Municipal de São Caetano do Sul realizou na noite de quarta-feira (06/11) sessão solene em homenagem aos 11 anos da Confraria da Praça. O evento não apenas reconheceu a trajetória da Confraria, mas também ressaltou a importância de espaços de convivência que incentivam a participação ativa dos cidadãos na construção de uma sociedade mais integrada e solidária.

Autor da iniciativa e representando o Poder Legislativo, o vereador Américo Scucuglia (PRD) destacou o papel da Confraria da Praça. “Gostaria de expressar aqui a minha profunda alegria e gratidão em realizar mais uma sessão solene que presta devida homenagem a este grupo, do qual faço parte, e que preza pelos valores da amizade e da união”, frisou. “Deixo meu sentimento de gratidão a todos os homenageados nesta sessão solene que marca os 11 anos desta instituição tão importante”, complementou Américo Scucuglia.

O vereador licenciado Tite Campanella (PL) ressaltou o significado da homenagem. “A Confraria teve como princípio, desde o início, valorizar a amizade e a simplicidade, sempre pensando no coletivo por meio de ações sociais em prol da comunidade”, afirmou. “Tenho muito orgulho em fazer parte desse seleto grupo que hoje recebe essa merecida homenagem do Poder Legislativo”, exaltou Tite Campanella.

O presidente da Confraria da Praça, José Augusto da Silva, relembrou a história da Confraria e o trabalho social realizado pelos integrantes. “Começamos há 11 anos com um pequeno grupo de amigos, e hoje temos mais de 100 pessoas em um grupo que cresceu e nos deu a oportunidade de celebrar a vida e a amizade”, ponderou. “Com essa união, conseguimos realizar diversas ações sociais e fazer a diferença para quem mais precisa”, comemorou José Augusto.

Representando o prefeito José Auricchio Júnior (PSD), o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim (PL) destacou a grande amizade dos confrades. “É uma alegria estar presente nesta homenagem a um grupo tão unido, que tanto contribui para o crescimento do município”, celebrou. “Hoje, a Confraria é uma instituição na nossa cidade, e tenho muito orgulho e honra em ser um confrade”, finalizou Seraphim.

O evento foi abrilhantado com uma apresentação musical do cantor Ney Violeiro, e na ocasião, 20 personalidades foram homenageadas com placas de congratulação, além de uma placa especial para a empresa Terra Nostra Cidadania, representada por seu proprietário Wagner Teixeira Cardoso, por sua colaboração com as atividades da Confraria da Praça.

Os homenageados foram:

1 – Carlos Humberto Seraphim

2 – André Mitsuo Uenoyama

3 – Antônio Ary Hipólito

4 – Charly Farid Cury

5 – Ciro Augusto Botecchia

6 – Floriano Fedrichi

7- Francisco Roberto Nogueira

8 – Gilberto Laporta

9 – Gustavo Heitor Viteri Pitarelli

10 – Itamar Mantovani

11 – Jayme Aparecido Tortorello

12 – José Cláudio Musumeci

13 – José Inácio Pinheiro

14 – Jozil Abranches da Silva Albino

15 – Mauro Wilson Alves da Cunha

16 – Otávio Pedro Carvalho de Moura

17 – Roberto Novelli

18 – Sallum Kalil Neto

19 – Silvio Luiz Martinez

20 – Valderez Gonzalez Rubinho