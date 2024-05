Câmara entrega Título de Cidadão Sulsancaetanense a Carlos Braz Alexandre

De um lado, o esportista, filho e vereador Professor Ródinei (PSD). Do outro, o esportista, o pai e homenageado Carlos Braz Alexandre. Entre eles, carinho, afeto familiar e a oportunidade de o filho presidir a sessão solene em que o pai recebeu o Título de Cidadão Sulsancaetanense. Momento único para a família e para o município. A cerimônia realizada na noite de quinta-feira (23/5) no Plenário dos Autonomistas foi marcada por muita emoção e reverência à bonita história de seu Braz, com 89 anos de vida e simpatia, 70 deles dedicados ao esporte e ao social da cidade.

Presidente da Câmara, professor Pio Mielo (PSD) abriu a sessão e, com sensibilidade e respeito, cedeu a presidência dos trabalhos ao vereador Ródnei. “Tenho a honra de admirar a história do seu Carlos Braz, cujo legado transcende gerações”, disse Pio Mielo.

A autora da propositura da homenagem, Thai Spinello (PSD) destacou a trajetória de Carlos Braz. “Exemplo de dedicação, amor e contribuição para a cidade de São Caetano do Sul.”

Nascido no Rio de Janeiro em 1935, Carlos Braz Alexandre veio para o município ainda criança, aos 5 anos. Focou sua atuação em construir projetos na área de esporte e no social, com seu trabalho religioso. Fundou o clube de futebol São José e atuou em outras importantes agremiações. Conselheiro vitalício da AD São Caetano, também presidiu o Centro Esportivo e Recreativo Águias de Nova Gerty.

Com o carisma que lhe é peculiar, Carlos Braz foi levado cuidadosamente por seu filho Ródnei à tribuna para seu discurso. Uma pequena mostra da relação cativante e de respeito, que foi vista por quem acompanhou a sessão, mas que de fato permeia o dia a dia da família.

Exalando alegria, Braz agradeceu à honraria recebida da Câmara Municipal. “Agradeço a esse povo que me acolheu tão bem. Devolvo infinitamente a minha gratidão”, disse em seu discurso, para em seguida ser aplaudido de pé, de maneira efusiva, pelo público que lotou as dependências do Plenário dos Autonomistas.

Emocionado, o vereador Ródnei discursou para falar do pai, do amigo e do Cidadão Sulsancaetanense. “Seu Braz faz discurso no velório, na missa, em aniversário”, disse, sobre a simpatia do pai, para em seguida ser mais profundo. “É minha razão de viver, meu exemplo de vida. Meu grande amigo”, afirmou com a voz embargada.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) lembrou da relação histórica que tem com Carlos Braz. “Lembro dos que me estenderam a mão na medicina e dos que me estenderam a mão na política. Braz foi um dos primeiros e mais importantes na minha carreira política. Ensinou-me na prática o valor do esporte. É um título mais do que justo, que engradece o homenageado, mas também engrandece nossa cidade”, enfatizou Auricchio.