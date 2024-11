Câmara de São Caetano realiza audiência pública referente à LOA

A Câmara Municipal de São Caetano do Sul realizará, no dia 8 de novembro (sexta-feira), às 18h, no Plenário dos Autonomistas (Avenida Goiás, 600), audiência pública referente à proposta orçamentária para o exercício de 2025, que dará origem à Lei Orçamentária Anual (LOA). A apresentação será conduzida pela Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), com foco em discutir as previsões financeiras e metas orçamentárias para o próximo ano.

Durante a audiência, representante da Sefaz irá detalhar as prioridades da gestão municipal para 2025, destacando investimentos em setores essenciais como saúde, educação, infraestrutura e segurança. Serão discutidas as projeções de receitas e despesas e os critérios adotados na alocação dos recursos públicos para atender às necessidades da cidade.

O presidente do Legislativo, professor Pio Mielo (PSD), destaca a importância desse momento para a transparência e a participação cidadã na gestão pública. “A realização de audiências públicas é fundamental para que a população tenha acesso ao planejamento fiscal do município e compreenda as escolhas orçamentárias que impactam o dia a dia dos cidadãos. Dessa maneira, todos podem contribuir com sugestões e questionamentos.”

Para Pio Mielo, essa audiência oferece um espaço democrático para que os munícipes debatam as políticas fiscais e as prioridades financeiras da cidade. “Convido todos a participarem dessa discussão, essencial para um futuro mais justo e transparente em São Caetano do Sul”, reforça o presidente.

Os munícipes poderão acompanhar a audiência presencialmente, com explanações detalhadas do representante da pasta. Aqueles que não puderem comparecer poderão acompanhar a transmissão ao vivo, além de fazer os seus questionamentos, nos canais oficiais da Câmara Municipal no Facebook (@camarascsoficial) e no YouTube (@TVCâmaradeSãoCaetanodoSul).