Câmara de São Caetano realiza sessão solene para instalação da 19ª Legislatura

A Câmara Municipal de São Caetano do Sul realizou, em 1º de janeiro de 2025, sessão solene de instalação da 19ª Legislatura, com a posse dos 21 vereadores, do prefeito Tite Campanella (PL) e da vice-prefeita Regina Maura (PSD). Durante a cerimônia, os eleitos reafirmaram o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento social, econômico e cultural da cidade, com foco na prosperidade, justiça e qualidade de vida da população.

A vereadora Bruna Biondi (PSOL), parlamentar mais votada da cidade, presidiu a solenidade e destacou o simbolismo do evento. “É com grande honra que presido esta sessão de abertura, que marca o início de mais quatro anos de trabalho legislativo. Este momento, tão significativo para todos nós, não se resume apenas à posse de novos mandatos, mas é uma reafirmação do compromisso que temos com a nossa cidade, com os nossos cidadãos e com os valores democráticos que guiam a nossa política”, destacou.

A deputada estadual Mônica Seixas (PSOL) ressaltou a relevância do trabalho dos eleitos e os desafios que cada mandato traz. “Vocês representam todos aqueles e aquelas que vivem e constroem esta cidade com o suor do seu trabalho, colaborando, construindo e convivendo com a diversidade. Desejo ao prefeito, à vice-prefeita, aos vereadores e à vereadora que o espírito da justiça social, da solidariedade e da capacidade de amar o próximo guiem as suas ações”, ressaltou.

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) refletiu sobre o futuro de São Caetano e expressou apoio ao prefeito Tite Campanella. “Aos vereadores presentes, tanto aos novos quanto aos mais experientes, deixo votos de muito trabalho e boa sorte. Desejo muito sucesso a você, Tite, ao lado de Regina Maura, seus secretários e servidores. Tenho plena confiança de que você está capacitado para liderar a nossa cidade e será um dos melhores prefeitos que já tivemos”, afirmou.

A vice-prefeita Regina Maura (PSD) discursou com gratidão e esperança. “Estou aqui com o coração pleno de gratidão pela confiança que cada um de vocês depositou em mim e na nossa equipe, e esperança porque sei que, juntos, podemos construir um futuro ainda mais promissor para a nossa amada São Caetano do Sul. Ao lado do prefeito Tite Campanella, temos a missão de transformar São Caetano em um exemplo ainda mais vibrante de prosperidade e qualidade de vida para todos”, declarou.

O prefeito Tite Campanella (PL) relembrou a história da cidade e destacou os desafios à frente do município. “Hoje, venho a esta Casa de Leis, da qual tive a honra de fazer parte por três legislaturas, para assumir o cargo de prefeito da nossa cidade. Sentar-se na cadeira de prefeito, ocupada por meu pai em dois mandatos, é motivo de imensa alegria e, ao mesmo tempo, de grande responsabilidade. Sabemos que ainda temos desafios pela frente, especialmente na melhoria da qualidade da educação pública. Com trabalho, superação e fé, faremos de São Caetano do Sul uma cidade mais eficiente, acolhedora e, acima de tudo, mais humana”, concluiu.

Vereadores da 19ª Legislatura:

– Americo Scucuglia (PRD)

– Beto Vidoski (PRD)

– Bruna Mulheres Por Mais Direitos (PSOL)

– Bruno Vassari (PSB)

– Caio Salgado (PL)

– Cesar Oliva (PSD)

– Cicinho Moreira (PL)

– Dr. Marcos Fontes (PP)

– Dr. Seraphim (PL)

– Fábio Soares (Republicanos)

– Getulio Filho (UNIÃO)

– Gilberto Costa (PP)

– Luis Galarraga (PL)

– Marcel Munhoz (PP)

– Matheus Gianello (PL)

– Olyntho Voltarelli (PSD)

– Parra (PODE)

– Professor Jander Lira (PSB)

– Professor Pio Mielo (PSD)

– Professor Ródnei (PSD)

– Welbe Macedo (PSB)

Prefeito: Tite Campanella (PL)

Vice-Prefeita: Regina Maura (PSD)