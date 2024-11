Câmara de São Caetano aprova LOA em primeiro turno

A Câmara de São Caetano do Sul aprovou, em primeiro turno, o projeto de lei, de autoria da prefeitura, que estima a receita e fixa a despesa do município. Esse projeto dará origem à Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025 e foi item único na pauta.

O vereador e líder do Governo no Poder Legislativo, Gilberto Costa (PP), destacou a importância do projeto que dará origem à LOA, traçando um panorama sobre várias áreas e os valores destinados a cada uma delas, como saúde, educação, segurança, social e tecnologia. Também em sua fala, o vereador defendeu seu posicionamento sobre um percentual de 5% destinado para a área do esporte.

“Eu gostaria muito que, na área do esporte, pudéssemos aumentar o percentual que hoje está previsto nesta peça. Essa peça prevê 2% para o próximo ano, mas é com diálogo que nós vamos fazer esse número aumentar”, disse o vereador. E ressaltou: “eu defendo sempre 5%, hoje nós estamos com 2% no orçamento. Acho que com 5% a gente vai avançar muito na área esportiva do nosso município”.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Professor Pio Mielo (PSD), explicou o rito para a apresentação das emendas ao orçamento, pontuando que os vereadores terão até sexta-feira, dia 22, para apresentar as emendas ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, vereador Marcos Fontes (PP).

“Na segunda-feira, essas emendas serão analisadas pela Comissão, incorporadas na ordem do dia, para que sejam votadas na próxima terça-feira (dia 26)”, disse o presidente, dando uma previsão sobre a tramitação das emendas.