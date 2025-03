Câmara de Santo André realiza Feira da Mulher Empreendedora

“Estou muito contente em participar. É muito agradável estar aqui com o meu trabalho e eventos assim deveriam acontecer mais vezes”, disse Dona Nair, 91 anos, que trouxe seus panos de prato bordados para comercializar na terceira edição da Feira da Mulher Empreendedora.

Realizada hoje (07/03) e organizadas pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Santo André, a feira aconteceu na marquise do prédio do legislativo e contou com mais de 50 expositoras de diversos segmentos, como alimentação, vestuário, acessórios, produtos de beleza e pet. Todas foram escolhidas através de chamamento público.

Joelita Barbosa, que trabalha como artesã há mais de duas décadas e expos chinelos personalizados afirmou que não acreditou quando teve sua participação confirmada. “Além de ser um espaço coberto, já troquei contatos, já consegui vender, e estou esperando mais pessoas. É um lugar muito bacana”.

Dra. Ana Veterinária, Procuradora Titular da Mulher, destaca a importância do evento para a geração de emprego e renda para essas mulheres, além da criação de laços entre elas. “O objetivo é aumentar as datas de realização das feiras para que elas possam mostrar cada vez mais os seus trabalhos e criar conexões com as pessoas. São mulheres que compõe a renda familiar, ou vivem dos recursos provenientes de ações como essa que possibilitam, inclusive, vendas on line no futuro”, pontua a vereadora.

Procuradoria da Mulher

O objetivo da procuradoria é representar e defender todas as mulheres, recebendo e encaminhando denúncias de violência e discriminação, fiscalizando e acompanhando a execução de programas dos governos, zelar pela participação de mulheres nas atividades legislativas, programar políticas para as mulheres e programas que visem à igualdade de gênero.

“Somos um canal de informação e denúncia para todas as andreenses. Eu, como Procuradora Titular, atuo exatamente nesta função: a de representar cada uma de vocês e interceder pelas causas que se fazem necessárias para uma Santo André cada vez mais igualitária, segura e melhor para todas nós mulheres”, disse Dra. Ana Veterinária. Também compõem a procuradoria as adjuntas Daisy Iga Fornaziero e Priscila Lugli.

“Um dos braços da Procuradoria da Mulher é criar caminhos para que as empreendedoras possam ter sua receita e que seus negócios perdurem e a terceira edição da feira vem ao encontro do nosso objetivo de viabilizar oportunidades”, finaliza a vereadora Dra. Ana Veterinária, Procuradora Titular da Procuradoria Especial da Mulher.