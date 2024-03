Câmara de Diadema aprova contas da Prefeitura de 2021

A aprovação, por parte da Câmara Municipal, das contas da Prefeitura de Diadema relativas ao exercício financeiro de 2021, mostrou a eficiência da gestão, que já em seu primeiro ano conseguiu um equilíbrio fiscal capaz de atender as necessidades da população nas mais diferentes áreas, inclusive nas mais sensíveis como saúde, educação, transporte e habitação.

Essa é a opinião do secretário de Finanças, Francisco Funcia. Ele comentou que os vereadores aprovaram as contas com base em parecer do Tribunal de Contas mostrando os indicadores do equilíbrio fiscal e o cumprimento dos gastos referentes à educação e saúde. “Na educação o piso é de 25% do orçamento e aplicamos 27,2%, e na saúde ultrapassamos os 35% obrigatórios”.

Funcia comentou que 2021 foi um ano difícil devido à situação precária das contas públicas e por ser o pior ano da pandemia, com um governo federal que enviou poucos recursos para combater a Covid. “Fizemos um planejamento das ações nas áreas orçamentárias e financeiras, ao mesmo tempo em que buscamos a recuperação da receita”.

Para o secretário, o equilíbrio conseguido em 2021 permitiu que a Prefeitura enfrentasse as situações difíceis nos dois anos seguintes devido a baixa arrecadação de transferência de ICMS.

“A diretriz do prefeito Filippi é sempre buscar o equilíbrio das contas públicas, para manter a capacidade de investimentos em políticas públicas e ações voltadas à justiça social com desenvolvimento econômico e mais qualidade de vida da população”, concluiu.