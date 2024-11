Câmara aprova Novembro Azul Pet em São Caetano

A Câmara de São Caetano do Sul aprovou na tarde desta terça-feira (12), em primeiro turno, o projeto de lei que cria o Novembro Azul Pet no município.

De autoria do vereador Ubiratan Figueiredo (União Brasil) a matéria visa instituir a data no calendário oficial da cidade, visando conscientizar sobre “a prevenção e o tratamento do câncer de próstata em cães e gatos”.

“A campanha Novembro Azul Pet, em paralelo às ações realizadas para os homens, tem como proposta chamar a atenção dos tutores para a importância dos exames em cães machos com o objetivo de diagnosticar as doenças que acometem a próstata, principalmente dos animais de meia-idade a idosos”, pontua a justificativa encaminhada com o projeto.

Segundo a justificativa, alguns sintomas que os cães podem desenvolver relacionados às doenças de próstata são febre, esforço para urinar e andar enrijecido. A justificativa também coloca que os animais devem fazer exames a partir dos seis anos de idade e que a castração é a melhor forma de prevenir esse tipo de câncer nos animais.

Outros projetos

Ainda na ordem do dia, mais dois projetos que instituem datas no calendário oficial da cidade foram aprovados em primeira discussão: o projeto que cria a Semana de Conscientização Sobre a Saúde Bucal na Adolescência, do vereador Caio Salgado (PL), e o projeto que institui o Dia de Conscientização Sobre a Síndrome de Edwards, de autoria do vereador Marcos Fontes (PP).