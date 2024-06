Calleri bate recorde, e Lucas marca primeiro com bola rolando

Além de um lugar no G4, a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro por 2 a 0, neste domingo (2), no Morumbi, marcou mais um recorde de Calleri no clube e um feito curioso para Lucas Moura.

O atacante argentino superou o meia uruguaio Pedro Rocha, que atuou no clube nos anos 1970.

O camisa 9 do Tricolor agora soma 70 gols com a camisa do São Paulo, somando todas as competições. Na lista geral, ele é o segundo colocado, atrás do próprio Pedro Rocha, que marcou 119 gols com a camisa tricolor.

Lucas Moura fez o primeiro gol com bola rolando na temporada. O meia-atacante já tem cinco tentos em 2024, mas até o jogo contra o Cruzeiro todos haviam sido de pênalti.

Nem Calleri nem Lucas; Luciano é o artilheiro tricolor na temporada. O camisa 10, que não jogou contra o Cruzeiro, tem nove gols, e viu os companheiros se aproximarem. Calleri agora tem oito, e Lucas tem cinco, empatado na terceira posição com Ferreirinha.