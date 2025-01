CAIXA renomeia agência em São Paulo em homenagem à empregada Estela Chaves

A CAIXA realiza, nesta quarta-feira (15), em São Paulo, cerimônia de renomeação da agência Estela Chaves, que antes se chamava Parque da Aclimação. A mudança de nome homenageia a história da empregada que, por meio de sua luta, inspirou a criação do Programa de Assistência à Infância (PAI) de filhos e dependentes de funcionários do banco.

“O corpo trabalhista da CAIXA é uma força transformadora da nossa empresa e da sociedade. É o caso de Estela, uma heroína anônima cuja história está sendo reparada e será relembrada todas as vezes que o nome desta agência for citado. Este é o momento mais marcante da minha passagem pela CAIXA até aqui e fico feliz de compartilhá-lo agora que celebramos 164 anos da nossa instituição, afirmou o presidente da CAIXA, Carlos Vieira.

A ministra Marissol Tereza Chaves Romarís, Consul-Geral Adjunta do Brasil em Nova Iorque e filha da homenageada, relembrou os obstáculos enfrentados pela mãe ao assumir os cuidados de uma filha sem apoio paterno: “Naquela situação, minha mãe só obteve amparo de outras mulheres, como a minha madrinha, Cacilda Neves, que era gestora dela na CAIXA. A instituição não estava preparada para reconhecer esse pequeno heroísmo cotidiano, mas as mulheres que lá estavam deram o apoio para fazer a necessária adaptação e proporcionar à minha mãe a independência necessária, que resultou na minha história. Sem a CAIXA eu jamais teria conseguido nenhuma das minhas conquistas pessoais e a dos meus filhos. Os dois grandes amores da minha mãe somos eu e a CAIXA. Hoje ela sabe, e eu agradeço muitíssimo, em nome da minha mãe, que o amor dela pela CAIXA é correspondido.”

Caique Coufal/CAIXA

Estela Chaves (in memorian)

Benedita Estela Chaves, ou Estelinha, como preferia ser chamada, iniciou sua jornada na CAIXA em 1962, aos 26 anos de idade. Durante seus anos de dedicação à empresa, destacou-se não apenas por seu profissionalismo, mas também por sua determinação em conciliar a vida profissional com a maternidade.

No final de 1969, Estela dá à luz à sua única filha, Marissol. Ela passa a enfrentar não apenas o preconceito por sua condição de mãe solo, mas também o desafio de cuidar da criança enquanto trabalhava. A solução encontrada à época foi improvisar um espaço na própria agência para que a pequena Marissol a acompanhasse diariamente.

Como não havia previsão nas normas para a permanência de crianças no ambiente do banco, a empregada enfrentou um processo administrativo interno e ação judicial que trouxe decisão favorável à Estela, com o acolhimento da filha em uma creche, e ainda, lançou as bases para criação do programa de apoio e assistência à infância para filhos e enteados de todos os empregados do banco.

Estelinha fez carreira na CAIXA, tendo passado pelas agências da Vila Maria, Sé, Irradiação, República e pela área de Loterias, até sua aposentadoria. Ela faleceu em outubro de 2022, aos 86 anos de idade.

“Como uma das maiores instituições financeiras do Brasil, a CAIXA mantém o compromisso com o bem-estar de seus empregados e suas famílias, incluindo programas de saúde que custeiam consultas e exames essenciais, e iniciativas de equidade de gênero e enfrentamento à violência contra as mulheres”, enfatiza o presidente da CAIXA, Carlos Vieira.

A agência Estela Chaves

Instalada em uma área de 861 m², divididos em três pavimentos, a agência Estela Chaves está localizada na Av. Aclimação, nº 94, no tradicional bairro da Aclimação em São Paulo (SP). O horário de atendimento ao público da agência é de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. A sala de autoatendimento, com três caixas eletrônicos, funciona das 8h às 18h, nos dias úteis.

SERVIÇO:

Agência Estela Chaves (1609)

Endereço: Av. Aclimação, nº 94, Aclimação, São Paulo (SP)

Horário de atendimento: 10h às 16h (dias úteis)

Autoatendimento: 08h às 18h (dias úteis)