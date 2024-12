Caixa Cultural SP promove oficina e vivência moda preta autoral

A CAIXA Cultural São Paulo apresenta a Oficina e Vivência Moda Preta Autoral, que acontece entre os dias 19 e 22 dezembro de 2024. O projeto propõe reflexões teóricas e práticas sobre a moda preta decolonializada, afro-referenciada e afro-diaspórica, tomando como base as experiências dos curadores Jéssica Zarina e Rodrigo Zarina, à frente da Zarina Moda Afro.

O evento, com inscrições gratuitas, tem por objetivo a construção social e profissional de narrativas negras na moda por meio da valorização e instrumentalização dos saberes ancestrais.

A concepção do projeto é da Zarina Moda Afro (moda preta autoral pernambucana), do Quilombo da Xambá de Olinda (PE), e os facilitadores, Jéssica e Rodrigo Zarina, estarão presentes mostrando sua experiência com a moda baseada nos tecidos africanos.

A iniciativa é resultado de intercâmbios culturais que os curadores realizaram em países como África do Sul e Moçambique e de experimentações próprias e tem como propósito apresentar outro ponto de vista da moda afro-brasileira em diáspora, tendo como ponto de partida costumes, expressões, estilos de vida, identidade, afirmação, cultura, ancestralidade e afins.

“A moda se retrata muito além de uma roupa ou acessório, mas é pela linguagem corporal, para além do vestir, que ela se manifesta, possibilitando a nossa comunicação com o mundo”, afirma Jéssica Zarina.

Zarina Moda Afro:

A Zarina Moda Afro surgiu em 2015 das mãos de dois artistas pretos da periferia: Jéssica Zarina, 29 anos, mulher negra, candomblecista, bailarina afro, atriz, estilista, modelo, produtora cultural e artesã; e Rodrigo Zarina, 32 anos, homem negro, candomblecista, músico percursionista, produtor cultural, estilista, costureiro e modelista. Há mais de oito anos eles comandam o ateliê instalado na sala de casa, no Quilombo de Xambá, em Olinda (PE), na região metropolitana do Recife.

Serviço:

Oficina e Vivência Moda Preta Autoral

Local: CAIXA Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111, Centro

Data: De 19 a 22 de dezembro de 2024

Horários: (Quinta a domingo) – Das 14h às 17h

Inscrições: https://forms.office.com/r/ynwh1zQgYz

Turma Única – 20 vagasDuração: 720 minutos

Classificação indicativa: 16 anos