CAIXA Cultural São Paulo realiza 1º Fórum de Gestão e Inovação

Em comemoração aos 35 anos do Museu da Caixa, a CAIXA Cultural São Paulo realiza, no dia 30 de agosto, a primeira edição do Fórum de Gestão e Inovação. O evento pretende reunir profissionais da indústria cultural para discutir as transformações, inovações e desafios que moldam os espaços culturais no Brasil na atualidade. As inscrições são realizadas gratuitamente no site da CAIXA Cultural.

O fórum é um espaço de diálogo aberto e colaborativo, voltado para gestores de espaços culturais, museólogos, historiadores, produtores de eventos, curadores e profissionais de comunicação, para promover a reflexão crítica, a orientação e o acompanhamento da gestão da cultura

Com um enfoque em temas essenciais para o futuro da cultura, o evento abordará desde a modernização de equipamentos em espaços históricos até as mais recentes estratégias de inovação e gestão.

“Este fórum é uma grande oportunidade para os profissionais da cultura se conectarem com outros profissionais, compartilharem experiências e se inspirarem com novas ideias”,afirma Alexandre Gidaro, gerente da CAIXA Cultural São Paulo e um dos palestrantes do fórum.

Para saber mais sobre essa programação, acesse o site da CAIXA Cultural ou o Instagram caixaculturalsp.

SERVIÇO:

1° Fórum de Gestão e Inovação Caixa Cultural

Local: CAIXA Cultural São Paulo

Endereço: Praça da Sé, 111, Centro Histórico – São Paulo (SP) – próxima da estação Sé do Metrô

Data: 30/08 (sexta-feira)

Horário: das 8h15 às 12h30

Inscrições gratuitas: Todos os inscritos presentes receberão certificado digital de participação. Não haverá transmissão on-line do evento.

Classificação indicativa: a partir de 18 anos

Acesso para pessoas com deficiência

Informações: (11) 3321-4400 ou site daCAIXA Cultural