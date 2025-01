Caio Salgado indica melhorias nas áreas de mobilidade e infraestrutura urbana

O vereador Caio Salgado (PL) protocolou duas indicações que visam melhorias nas áreas de mobilidade urbana e infraestrutura em São Caetano do Sul. Os pedidos, baseados em demandas encaminhadas ao gabinete do parlamentar, buscam solucionar problemas pontuais e garantir mais qualidade de vida à população.

Na área de mobilidade urbana, o vereador solicitou a pintura de uma faixa destinada à carga e descarga na Rua Maceió, em frente ao número 685, no bairro Barcelona. “Essa intervenção é necessária para atender às demandas dos comerciantes locais. A falta de sinalização adequada gera dificuldades logísticas, pois os veículos de entrega não conseguem estacionar temporariamente de forma ordenada”, explicou Caio Salgado na justificativa da indicação.

Já na área de infraestrutura urbana, o parlamentar solicitou a reforma da calçada na interseção da Rua Eduardo Prado com a Rua Senador Fláquer, nas proximidades da UBS Dolores Massei, no bairro São José. “O estado atual das calçadas compromete a segurança e a mobilidade dos munícipes que utilizam essa via diariamente, dificultando a passagem e colocando em risco a integridade física dos pedestres, especialmente das pessoas com mobilidade reduzida”, afirmou.

“A mobilidade urbana eficiente é essencial para garantir a fluidez do tráfego e a logística de entregas, enquanto a recuperação das calçadas contribui diretamente para a segurança e o bem-estar dos pedestres, promovendo um ambiente urbano mais funcional e acessível para todos“, concluiu Caio Salgado.