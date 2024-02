Café da manhã apresenta atuação da Florestan a empresários de Diadema

Aproximar os profissionais formados e capacitados pela Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema, das empresas da região. Esse foi o objetivo do café da manhã realizado nesta quarta-feira (31/1), na sede da Florestan, e que contou com a presença de 30 representantes de empresas locais. Também participaram representantes de sindicatos.

Como explica Rubens Filho, diretor pedagógico da instituição, essa aproximação faz todo o sentido já que a Florestan Fernandes reconhecidamente forma trabalhadores qualificados. A autarquia oferta cursos gratuitos em várias áreas: administração e gestão, beleza e estética, comunicação, construção civil, gastronomia, juventude, serviços, tecnologia da informação, terapias naturais e zeladoria.

“No setor dos serviços, ou mesmo na indústria, formamos mão de obra que interessa às empresas. Esse café da manha foi importante para reforçarmos que a Florestan está disponível para firmar essa parceria com os empreendedores, sempre com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de Diadema e a maior oferta de empregos para nossos alunos”, afirma Rubens.

Os empreendedores presentes ao café da manhã puderam conhecer algumas das ações da Florestan, como o programa Jovem Aprendiz, que encaminha moradores de 16 a 24 anos para vagas em empresas da região. Antes de ser encaminhado, os interessados têm que se matricular no curso Preparação para o Primeiro Emprego (PPE), onde realizam exercícios práticos e dinâmicos sobre diversos temas, como trabalho, cidadania, informática e trabalho em equipe. Desde 2021, já foram encaminhados mais de 100 jovens da cidade para 17 empresas do município. Outra ação apresentada foi o banco de talentos da Fundação, que conta com centenas de pessoas formadas pelo PPE.

Uma novidade que os participantes puderam conhecer em primeira mão foi a Incubadora de Negócios da Florestan, que vai auxiliar os empreendedores locais na criação e consolidação de novas empresas, além de contribuir para o desenvolvimento de Diadema