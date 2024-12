Cães terapêuticos promovem visita de Natal a pacientes em hospital de Santos

No Complexo Hospitalar da Zona Noroeste, em Santos (SP), uma ação especial marcou a época natalina: cães terapeutas da Guarda Civil Municipal (GCM) visitaram pacientes internados, trazendo um pouco de alegria e conforto.

Os animais, que usavam gorros de Papai Noel, percorreram as áreas da pediatria e as enfermarias dos setores vascular e clínica médica. A visita foi composta por três cães das raças border collie, golpendoodle e pastor belga malinois, que desempenham um papel importante na melhoria do ambiente hospitalar.

Para Gecina Alves dos Santos, mãe de um dos pacientes, a presença dos cães foi uma quebra significativa na rotina hospitalar. “Essa visita foi muito especial. Desde criança, sempre tive bichinho em casa. Gosto muito deles e não faço distinção por raça. Simplesmente amo”, compartilhou ela em nota divulgada pela prefeitura.

A iniciativa faz parte da prática conhecida como cinoterapia ou Terapia Assistida por Animais (TAA), que visa complementar os tratamentos tradicionais realizados com os pacientes. Conforme informações da prefeitura, essa abordagem terapêutica proporciona um ambiente mais leve e promove o bem-estar dos internados, estimulando funções motoras, desenvolvimento da fala, socialização, confiança e autoestima.

Nizete Maurício dos Santos, guarda civil responsável por um dos cães, explicou que existe um protocolo rigoroso para as visitas. “Costumamos realizar as visitas no período da tarde para garantir a higienização dos cães pela manhã. É importante ressaltar que eles são treinados para essas atividades e estão vacinados e vermifugados”, afirmou.

Graziela de Paula Povrezan, chefe da Seção de Enfermagem do Complexo Hospitalar, destacou o impacto positivo das visitas na atmosfera do hospital. “As visitas melhoram o dia de todos – funcionários, pacientes e acompanhantes. O ambiente se torna mais positivo e as pessoas ficam mais alegres e tranquilas. Já tivemos casos em que pacientes se levantaram do leito para passear com os cães pelo corredor”, relatou.

Com ações como esta, o Complexo Hospitalar da Zona Noroeste reafirma seu compromisso com o cuidado humanizado, utilizando métodos inovadores para apoiar a recuperação dos pacientes.