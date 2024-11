Cadela Aisha ajuda PM a localizar mais de 1,4 mil porções de drogas na zona norte de SP

A Polícia Militar apreendeu mais de 1,4 mil porções de drogas na quarta-feira (27), no bairro Vila Medeiros, zona norte de São Paulo, com a ajuda da cadela Aisha, que localizou os entorpecentes escondidos ao redor de um imóvel.

Militares do 43º Batalhão Metropolitano realizavam uma operação de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas na região quando receberam uma denúncia informando sobre o imóvel, supostamente usado por traficantes para armazenar os entorpecentes.

A equipe localizou a casa e, ao se aproximar, suspeitos, que estavam no local, perceberam a presença dos agentes e fugiram. Policiais do canil do 5º Batalhão de Choque foram acionados para auxiliar nas buscas.

Durante a vistoria, a cadela Aisha indicou nove pontos onde as drogas estavam escondidas nos arredores da casa. Ao todo, foram apreendidos 683 porções de maconha, 505 pinos de cocaína, 239 pedras de crack e 15 frascos de lança-perfume, além de 17 balanças de precisão.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e localização de objeto no 73º Distrito Policial, no Jaçanã. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os envolvidos, bem como o destino e a origem dos entorpecentes.