Cacciucco Ristorante inova com seu aquário de lagostas

Cacciucco Ristorante Du Mare: A fusão da culinária italiana e caiçara em Santos

O restaurante oferece uma experiência gastronômica única, com pratos marcantes e a possibilidade de escolher a própria lagosta no aquário.

Risoto do Mar, um dos carros-chefes do restaurante (Crédito: Divulgação)

Sob o comando do renomado chef Hélio Marques e da sócia Sabrina Costa, nutricionista e apaixonada por gastronomia, o restaurante está localizado no novo endereço gastronômico da cidade, a Rua Dom Lara, e promete encantar os paladares.



O cardápio diversificado do Cacciucco inclui uma variedade de pratos que vão desde opções tradicionais, como peixe e pirão, até criações mais sofisticadas, como risotos, mariscos e lagostas. As entradas refletem tanto a herança culinária do litoral brasileiro quanto à italiana, com iguarias como Bruschettas de Polvo à Provençal (R$75) e Carpaccio de Salmão (R$78). Nos pratos principais, destacam-se o Linguine aos Frutos do Mar (R$98) e a Moqueca de Lagosta (R$299 meia; R$560 inteira), enquanto as sobremesas oferecem delícias como Mil Folhas de Doce de Leite com Banana (R$42) e Cocada de Pistache com Calda de Coco e Chips de Coco Queimado (R$ 35).



Um dos diferenciais do Cacciucco é a experiência única de permitir que os clientes escolham sua própria lagosta diretamente de um aquário, o que o torna o único restaurante na Baixada Santista a oferecer essa opção. Para acompanhar as refeições, o restaurante disponibiliza uma seleção de vinhos italianos e drinks autorais, complementando a experiência gastronômica.



A origem de ‘Cacciucco’

O nome ‘Cacciucco’ é inspirado em um prato típico da Costa da Toscana, um ensopado de frutos do mar, foi adquirido após viagens pela Europa. Simboliza a trajetória de Hélio Marques, que acumula diversas conquistas ao longo de sua carreira. Com passagem pelo Restaurante Fasano, ele foi premiado como Revelação Veja pelo Lyon Gastronomia, venceu o programa “Food Truck a Batalha” do GNT em 2022 e tem um histórico em grandes eventos, como a Fórmula 1 e a São Paulo Fashion Week. Esta é a terceira casa que Hélio abre na baixada santista, após as unidades do ‘Lyon’ em Santos e São Vicente.



Já a sua sócia, Sabrina Costa, destaca a importância do Cacciucco para a região: “A baixada santista ganha um presente com a chegada do Cacciucco. Estou animada para trazer sabores autênticos e saudáveis para os apreciadores da boa comida, que une o melhor da Itália e da tradição caiçara”, diz Sabrina.



Hélio enfatiza que o restaurante proporciona uma verdadeira jornada gastronômica, misturando o toque sofisticado da Itália com a simplicidade caiçara. “O conceito ítalo-caiçara permite que nossos clientes vivenciem uma experiência única de sabores”, afirma.



Com capacidade para 58 pessoas, o Cacciucco é um local ideal para os amantes de uma comida bem temperada, que combina sofisticação e simplicidade. O horário de funcionamento é de terça a quinta, das 19h à 00h, e de sexta a domingo, das 19h à 01h.

Serviço

Local: Cacciuco Ristorante Du Mare

Horário de funcionamento:

Terça à Quinta-feira das 19h às 00h

Sexta à domingo das 19h à 01h

Endereço: Rua Dom Lara, 56 – Boqueirão, Santos

Sobre:

Inaugurado em 17 de setembro de 2024, o Cacciuco Ristorante Du Mare possui conceito Ítalo-Caiçara unindo pratos típicos da Itália como o ‘Cacciucco’ tradicional na Costa da Toscana, que dá origem ao nome do estabelecimento além de opções do dia-a-dia dos santistas como peixes, massas e frutos do mar. Os pratos são assinados pelo renomado Chef Hélio Marques.