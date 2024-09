Cacau Show marca presença no 4º Festival Internacional de Balonismo no Guarujá

A Cacau Show participará da 4ª edição do Festival Internacional de Balonismo de Guarujá, que será realizado nos dias 21 e 22 de setembro, na Praça Horácio Lafer, na Praia da Enseada. O evento, que já se consolidou no calendário local, deve atrair mais de 10 mil pessoas e contará com diversas atrações, como inflagem de balões, shows musicais, praça de alimentação e exposição de artesanato caiçara.

Uma das grandes novidades da participação da Cacau Show será o balão laCreme, inspirado na linha de chocolates mais cremosa da marca, que promete encantar o público. Além disso, a marca contará com carrinhos espalhados pelo evento, oferecendo uma ampla variedade de gelatos, com preço médio de R$ 18,00.

Os carrinhos terão todos os sabores disponíveis, inclusive o famoso Gelado de Pistache, campeão de vendas, além das delícias como Gelato laCreme Coberto, Gelato Intensidade, Gelato Cookies N’ Cream, Gelato Dreams Torta Maracujá, Gelato laCreme Kids.

A empresa busca não apenas promover seus produtos, mas também colaborar com o crescimento da região, fomentando o turismo e contribuindo para a economia local. Além disso, o festival contará com uma importante ação social: a doação de 1 quilo de alimento não perecível ao Fundo Social de Solidariedade dará direito à participação no sorteio de 45 pessoas, que poderão ter acesso aos cestos dos balões e vivenciar uma experiência mais próxima dos pilotos. O sorteio acontecerá no sábado, dia 21, a partir das 15 horas.

O Festival Internacional de Balonismo de Guarujá contará com atividades que vão desde a inflagem de balões e a tradicional carreata de fogo até o Nigth Glow, uma das atrações mais aguardadas, onde os balões se iluminam, transformando-se em gigantescas bolas de fogo no céu noturno. No domingo, os balões estarão em exposição, proporcionando aos visitantes uma experiência visual única.