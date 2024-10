C6 Fest divulga lineup com Gossip, Mulatu Astatke, Nile Rodgers e Chic

A próxima edição do C6 Fest, que acontece entre os dias 22 a 25 de maio de 2025, anunciou suas atrações nesta terça (22). O evento contará com quatro palcos no parque Ibirapuera e reúne shows de jazz, pop, soul, rock, MPB e eletrônica.

Na programação, o festival traz Gossip, Mulatu Astatke e Nile Rodgers e Chic à capital paulista. Alguns nomes já haviam sido antecipados, como o duo francês Air e as roqueiras do Pretenders, lideradas por Chrissie Hynde. Seu Jorge e Cat Burns também se apresentam no evento.

Confira a seguir o lineup completo

A. G. Cook, Agnes Nunes, Air, Amaro, Freitas, Arooj Aftab, Beach Weather, Brian Blade & The Fellowship Band, Cat Burns, English Teacher, Gossip, Kassa Overall, Maria Esmeralda, Meshell Ndegeocello, Mulatu Astatke, Nile Rodgers & Chic, Peter Cat Recording Co., Perfume Genius, Pretenders, Seu Jorge, Stephen Sanchez, SuperJazzClub, The Last Dinner Party e Wilco.

A terceira edição do C6 Fest terá quatro noites. De acordo com a organização, os dois primeiros dias (quinta, 22, e sexta, 23) serão de shows mais intimistas no Auditório Ibirapuera. Os dois últimos dias, no fim de semana, são dedicados às grandes apresentações nos palcos ao ar livre, que se dividem entre a Arena Heineken e a Tenda. A programação inclui ainda DJs (ainda não anunciados) no Pacubra, o Pavilhão das Culturas Brasileiras.

INGRESSOS

A pré-venda de ingressos é exclusiva para clientes C6 Bank e acontece nesta quarta (23) e quinta (24). Os compradores recebem 20% de desconto sobre o valor dos bilhetes, inclusive para meia-entrada, mediante compra com o cartão de crédito do banco.

O primeiro lote traz ingressos a R$ 560 (dias 22 ou 23/5, no Auditório Ibirapuera) e R$ 680 (dias 24 ou 25/5, na Arena Heineken e Tenda). O passaporte Jazz custa R$ 1.000 e dá acesso aos dois dias de shows na plateia interna do Auditório Ibirapuera. Para assistir às apresentações na Arena Heineken e Tenda, também é possível adquirir um passaporte para os sois dias de eventos nestes palcos por R$ 1.200.

Na sequência, as vendas para o público geral começam na sexta (20). As entradas serão vendidas somente no site c6fest.byinti.com ou na bilheteria física do Teatro Renault (av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, República, região central).

Programação

Auditório Ibirapuera

Quinta, 22/5

Mulatu Astatke

Amaro Freitas Septeto

Arooj Aftab

Sexta, 23/5

Kassa Overall

Brian Blade & The Fellowship Band

Meshell Ndgegocello

ARENA HEINEKEN e TENDA

Sábado, 24/5

Air “Moon Safari”

Pretenders

Gossip

Perfume Genius

Stephen Sanchez

A.G. Cook

Agnes Nunes

Beach Weather

Peter Cat Recoring Co.

Domingo, 25/5

Nile Rodgers & Chic

Wilco

Seu Jorge e convidados no “Baile á la baiana”

The Last Dinner Party

English Teacher

Cat Burns

Maria Esmeralda – Thalin, Cravinhos, iloveyouangelo, Pirlo & VCR Slim

SuperJazzClub