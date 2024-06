Buffet Villa Kids Galpão sorteia evento completo na Festa Junina Beneficente do Bairro Jardim, em Santo André

Está chegando uma das festas juninas mais esperadas no Grande ABC, a Festa Junina Beneficente do Bairro Jardim, que agita a Rua das Paineiras, em Santo André. A festança está marcada para o dia 15 de junho, sábado, a partir do meio-dia. Este ano, o evento repete sua missão nobre: toda a arrecadação é direcionada a instituições que assistem crianças carentes na região.

Entre as empresas que abraçam essa causa solidária está o Buffet Villa Kids Galpão, que fica na Rua Santo André, na Vila Assunção. A unidade sorteia uma festa completa, de segunda a domingo, dependendo da disponibilidade de agenda. Para concorrer, cada participante pode adquirir uma rifa no valor de 100 reais, sendo que todo o valor arrecadado é revertido integralmente em apoio à entidade beneficente Irmãos Romano.

“Participar de uma festa com propósito beneficente como essa é mais do que uma escolha, é um compromisso que carrego como empreendedora. É uma oportunidade de retribuir à comunidade que nos apoia e de fazer a diferença de forma concreta na vida de muitas crianças e suas famílias”, explica Tatiana Parise, advogada e proprietária do buffet.

A empresária encabeça o Villa Solidária, projeto realizado na unidade em parceria com o Fundo Solidário de Santo André. Todo mês, um grupo de crianças carentes desfruta de uma tarde na unidade com direito a lanches e muitas brincadeiras.

A Festa Junina Beneficente do Bairro Jardim conta com música, barraquinhas típicas, muitos quitutes e bebidas, além de restaurantes conhecidos do público, como Empório Sterci, Costelaria Berlim, Pizzaria Vero Verde, Cantina Intelectuais, Nonno Giuseppe, Cervejaria Madalena, Ma Che Pane, Lu Chocolates, entre outros.

No local há espaço para doação de roupas em bom estado e mantimentos, itens que também são encaminhados para entidades beneficentes.

SERVIÇO

Festa Junina Beneficente do Bairro Jardim;

Quando: 15 de junho – sábado;

Onde: Rua das Paineiras (no quarteirão entre a Rua das Caneleiras e Rua das Aroeiras, bairro Jardim, em Santo André);

Horário: a partir das 12h;

Valor da rifa: 100 reais (vendida no local).