Budweiser reúne milhares de fãs de música no The Countdown to Tomorrowland Brasil

Nesta quinta-feira (28), Budweiser promoveu um espetáculo para os fãs de música eletrônica e, por algumas horas, a energia transformou o clima na Av. Faria Lima. Mais de três mil pessoas se reuniram em um espaço especial para acompanhar o The Countdown to Tomorrowland Brasil, esquenta promovido por Bud para o festival, que acontece de 11 a 13 de outubro, em Itu (SP). E para quem imaginava que seria apenas uma quinta-feira qualquer, Budweiser mostrou uma prévia do que está preparando com esse evento histórico.

Com ingressos esgotados, a ação gratuita de Budweiser contou com um show de abertura de Zerb e um encontro marcante entre a icônica The Symphony of Unity e Alok, e uma das regiões mais movimentadas da capital paulista – e centro financeiro da cidade – trocou o som tradicional das buzinas pelas batidas eletrônicas. Desde as primeiras horas do dia, o público já se movimentava pela região. Tudo com muita tranquilidade e harmonia, como um grande evento musical pede.

A contagem regressiva ainda trouxe o lançamento da edição especial Budweiser Supreme, uma nova versão que destaca elementos clássicos de Bud em uma embalagem na cor preta, com um toque de malte whisky e 6% de álcool. A novidade da marca estará presente nas ativações de Bud no festival de música eletrônica. Parceira global do Tomorrowland, inclusive na Bélgica, onde o festival foi criado, Budweiser patrocina a edição brasileira pela primeira vez.