Bruno Diegues grava audiovisual em São Paulo repleto de participações

No dia 28 de agosto Bruno Diegues sobe ao palco do High Eventos, na Zona Norte de São Paulo, para a gravação do seu primeiro trabalho solo: o audiovisual “Mais Uma Noite”. O espetáculo contará com as participações de Thiaguinho, Menos é Mais, Dilsinho e Kevin O Chris. Ao todo serão captadas 25 faixas que posteriormente serão divulgadas em todas as plataformas de música pelo selo Rooftop, especializado em samba e pagode e parceiro da Universal Music.

“É com muito orgulho que apresento a gravação do meu primeiro audiovisual em carreira solo, em São Paulo, uma cidade tão querida e especial para mim. Sou cria da noite e continuo vivendo o meu propósito de vida, por mim e por todos que me acompanham há tantos anos. Nossas memórias, vivências e experiências ganham agora um novo capítulo. A noite vai ser toda nossa! Com sucessos da minha carreira, músicas inéditas, convidados especiais e grandes surpresas”, fala Bruno.

Sempre alinhado com questões ambientais e sociais, o artista traz essa identidade para o espetáculo “Mais Uma Noite” que, em parceria com a OAK Educação e Cultura, desenvolveu um plano de sustentabilidade com intuito de reduzir as emissões de carbono em todas as etapas da apresentação. Diegues reforça que nunca deixou de estar presente na diversidade e como a música transcende pessoas, acredita que juntos é possível fazer coisas maiores e melhores. Em 2008 o grupo Jeito Moleque, até então comandado por Bruno, realizou o projeto DVD Ao Vivo Na Amazônia, que se tornou referência nacional como show carbono neutro. O espetáculo contou com um palco produzido com materiais recicláveis, tratamento de resíduos e ação de plantio de mudas.

Bruno Diegues ganhou notoriedade como vocalista do Jeito Moleque e compositor de sucessos como “Hoje a Noite é Nossa” e “Meu Jeito Moleque de Ser”. Foi também um dos primeiros artistas a gravar composições de Thiaguinho, nos anos 2000, quando o artista chegava na cena do pagode. “Me Faz Feliz”, “Amizade é Tudo” e “Teu Segredo”, transformaram-se em grandes hits na voz de Bruno.

Bruno Diegues atualiza sua carreira em 2024 gravando este projeto com a sua renomada banda conhecida como “Sambafunksoul”. Além do audiovisual, a label “Mais Uma Noite” se tornará um evento de circulação nacional, sempre levando o mesmo título que carrega a marca da sustentabilidade, da cultura e da música para diversas regiões do Brasil e também a nível internacional.

Gravação do Primeiro Audiovisual do Bruno Diegues: “Mais Uma Noite”

Data: Quarta-feira, 28 de agosto de 2024

Abertura: 21:00

Local: High Eventos

Endereço: Rua João Rudge, 115 – Casa Verde – São Paulo – SP

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29496/ingressos-para-gravacao-do-primeiro-audiovisual-do-bruno-diegues-mais-uma-noite