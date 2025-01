Bruno Diegues faz show de lançamento do novo audiovisual em São Paulo 

Bruno Diegues, dono de uma voz marcante que atravessa gerações no pagode, retorna aos palcos de São Paulo para um momento especial de sua carreira solo. No dia 7 de fevereiro, o artista se apresenta no Toca do Tatu, na Vila Olímpia, trazendo um repertório exclusivo que mistura grandes sucessos e as novidades do seu mais recente projeto audiovisual, “Mais Uma Noite”. Compre aqui!

Gravado em agosto e lançado no ano passado, o audiovisual reúne 25 faixas, sendo 13 inéditas, e reafirma a essência do pagode com uma sonoridade moderna e apaixonante. O projeto, que já conquistou mais de 5 milhões de plays no Spotify em menos de dois meses, agora ganha vida nos palcos paulistas. Bruno fará seu lançamento ao vivo na cidade, apresentando as músicas dos volumes 1 e 2 de seu novo trabalho, incluindo a faixa foco ‘Curva’, marcando um momento especial para os fãs.

No repertório, além das inéditas, o cantor promete emocionar o público com clássicos como “Hoje a Noite é Nossa”, “A Amizade É Tudo” e “Me Faz Feliz”, que marcaram uma geração e seguem conquistando novas audiências.

Com uma trajetória consolidada e uma nova fase promissora sob o selo da Rooftop e Universal Music, Bruno Diegues prova que sua música continua viva e emocionante. O show no Toca do Tatu promete ser uma noite inesquecível, repleta de nostalgia, emoção e muito pagode.

SERVIÇO:

Data: 07 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 22h30

Local: Toca do Tatu – Rua Gomes de Carvalho, 1741, Vila Olímpia, SP

Ingressos: Disponíveis online pela Plug Tickets