Bruno Camilo analisa melhora do Santo André na Série A2 do Paulistão

Nos últimos três jogos, o Santo André conquistou duas vitórias e um empate. Um dos jogadores fundamentais para essa evolução na Série A2 do Paulistão é o volante Bruno Camilo, que assumiu a titularidade nessa sequência e vem se destacando com grandes atuações.

“Essa melhora se deve ao trabalho diário de todos que estão envolvidos no processo. Não começamos da forma que queríamos na competição, mas temos um grupo muito trabalhador, e isso fez a diferença para essa virada de chave acontecer”.

A equipe chegou a ocupar a zona de rebaixamento, mas subiu para a 11ª posição e está apenas um ponto atrás do primeiro time dentro do G8 e três pontos atrás do terceiro colocado, o Grêmio Prudente.

“Sabemos que teremos confrontos muito fortes e difíceis pela frente, mas vamos nos preparar bem para fazer grandes jogos e buscar a classificação para a próxima fase”.

No próximo sábado (15), o time enfrenta o Ituano, às 15h, no estádio Bruno José Daniel.