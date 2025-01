Bruno Daniel recebe 25 mil torcedores pela primeira fase da Copinha

Única cidade do ABC como sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Santo André recebeu grande público na disputa da primeira fase da principal competição de futebol sub-20 do país. O estádio Bruno José Daniel, localizado na Vila América, serviu como palco para os jogos do grupo 27, chave que teve o Esporte Clube Santo André representando a cidade, o tradicional Corinthians – maior vencedor da Copinha com 11 títulos e atual campeão –, o Porto Velho, de Rondônia, e o Rio Branco, do Acre.

Foram disputados seis jogos, todos contra todos, somando aproximadamente 25 mil torcedores, mostrando a força da cidade em eventos esportivos, sempre com casa cheia. O time andreense ficou com a primeira posição, vencendo os três jogos e somando nove pontos. O outro classificado foi o Corinthians, com três pontos a menos.

“Santo André é reconhecida em qualquer lugar por conta da sua força e história no esporte, e a Copinha mostra isso. Essa competição sempre revela talentos e ainda fortifica os elencos dos times profissionais“, comenta o prefeito Gilvan Junior.

Os classificados jogam agora pela segunda fase da competição, que é disputada em jogo único, ou seja, quem vencer segue e o derrotado está eliminado.

O estádio Bruno José Daniel receberá nesta segunda-feira (13) dois jogos. O Santo André enfrenta o Vila Nova, de Goiás, às 15h, enquanto o Corinthians pega o Falcon, do Sergipe, às 17h30.

Ingressos

Por determinação da FPF (Federação Paulista de Futebol), todos os jogos terão reconhecimento facial e resgate de ingresso online gratuito. O cadastramento deve ser realizado seguindo o passo a passo:

1° passo: Fazer o download do aplicativo BIPFUT pelos links:

2° passo: Realizar o cadastro dentro do aplicativo. Vale ressaltar que será necessário fazer o cadastro apenas uma vez.

3° passo: Resgatar o seu ingresso online gratuito para os jogos do Santo André, lembrando que os ingressos precisam ser resgatados para cada um dos jogos.

No momento do acesso ao estádio Bruno José Daniel não será preciso estar com celular, nem com internet, será realizado somente o seu reconhecimento facial para liberar o acesso ao jogo.