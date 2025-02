Diante do Bragantino, Jenison poderá completar 50 jogos de Paulistão na carreira

Atacante do Noroeste, Jenison poderá alcançar uma marca significativa neste sábado (15). Se entrar em campo no Estádio Nabi Abi Chedid, onde o Norusca enfrenta o Red Bull Bragantino, ele irá completar 50 jogos de Campeonato Paulista na carreira.

Neste ano, Jenison atua no seu quinto Paulistão. Além do Noroeste, o atacante já disputou o torneio por Guarani e Novorizontino. Pelo Tigre, marcou hat-trick diante do Corinthians na Neo Química Arena, em 2024, e foi campeão do Interior na edição de 2021.

“Feliz por essa marca expressiva em um dos principais estaduais do Brasil. O Paulistão é um campeonato de alto nível e muito disputado. Poder chegar a 50 jogos é algo que, com certeza, dá uma motivação a mais”, disse o atacante, de 33 anos.

“Agora é focar as atenções no jogo com o Red Bull Bragantino. Sabemos que vai ser um grande desafio. Temos trabalhado forte para fazer uma boa partida e buscar um resultado positivo”, concluiu Jenison.

Red Bull Bragantino e Noroeste se enfrentam no sábado, a partir das 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O duelo será válido pela décima rodada do Paulistão.

Curiosidade

Jenison está entre os quatro jogadores que marcaram um hat-trick no Paulistão nesta década (a partir de 2021), ao lado de Bruno Mezenga (em 2021, pela Ferroviária), John Kennedy (em 2023, pela Ferroviária) e Flaco López (em 2024, pelo Palmeiras).

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.