Bruna Volpi canta Beth Carvalho em São Paulo

Bruna Volpi, considerada a sucessora de Beth Carvalho e Clara Nunes pelo produtor musical Rildo Hora (que trabalhou com a própria Beth) e por Danilo Caymmi (compositor de um dos maiores sucessos na voz da madrinha do samba, “Andança”), estreia um show em São Paulo. Resgatando canções que marcaram a trajetória da eterna rainha do samba, Bruna promete uma verdadeira celebração à história do gênero.

O repertório vai desde clássicos como o samba-canção “O Mundo é um Moinho” até o animado “Vou Festejar”, trazendo à tona momentos da carreira de Beth Carvalho. Mas o show não para por aí: Bruna também apresentará suas composições, revelando sua identidade musical não só como cantora, mas também como compositora. Suas parcerias incluem nomes de peso como Chiquinho dos Santos e Rildo Hora.

Entre suas músicas autorais, destaca-se “O que é puta pra você?”, criada em colaboração com Chiquinho dos Santos, que viralizou com mais de 6 milhões de reproduções no Tik Tok. No último dia 21 de agosto, Bruna lançou em todas as plataformas digitais e em seu canal oficial o single “Sem Moral” – composição de Chiquinho dos Santos, a canção aborda temas voltados ao empoderamento feminino.

“Chiquinho me mandou a música porque achou a minha cara! Tanto a letra quanto a estética musical. A letra fala de uma mulher que dá um basta em um relacionamento tóxico após várias tentativas frustradas de mudança. Isso reflete as questões de gênero sobre relações heteroafetivas que abordo nos meus conteúdos e minha vivência como mulher hétero e como observadora da sociedade. É preciso repensar o padrão das relações. E essa música, de certa forma, sinto que ela traz uma sensação de força e poder para mulheres que estão precisando superar as dificuldades e, finalmente, abandonar uma relação que não seja saudável, para então, encontrarem a felicidade”. Comenta Bruna Volpi

Nas próximas semanas, Bruna Volpi promete dois lançamentos em parceria com Rildo Hora. Nas faixas já estão prontas para subir nas plataformas digitais, o público pode esperar novidades que trazem reflexões sobre a vida e as imposições sociais que enfrentamos, antecipa a cantora, que segue honrando o legado do samba enquanto imprime sua marca pessoal.

Confira – Sem Moral

Para saber mais acesse:

Insta : @bruna.volpi

YouTube/brunavolpi

TikTok: @bruna.volpi

Serviço

Boca Cultural

Data: 11/09

Endereço: R. Jesuíno Pascoal, 77 – Consolação, São Paulo – SP, 01224-050

Horário: 20h

Telefone: (11) 91448-7708

Ingressos:

https://www.sympla.com.br/event__2616597