Bruna Biondi solicita melhorias nas áreas de infraestrutura e mobilidade urbana

A vereadora Bruna Biondi (PSOL) protocolou indicações que visam melhorias nas áreas de infraestrutura e mobilidade urbana em São Caetano do Sul. Os pedidos, baseados em solicitações feitas por moradores, buscam atender às necessidades da população, promovendo mais segurança, conforto e qualidade de vida para os cidadãos.

Na área de infraestrutura, a vereadora solicitou à Prefeitura a substituição, modernização e manutenção da iluminação pública nas ruas Padre Manoel de Nóbrega e Barros, no bairro São José.

“A troca e modernização das lâmpadas nessas vias têm como objetivo melhorar a visibilidade e a segurança para todos que circulam pela região, além de proporcionar mais conforto e tranquilidade à população”, afirmou Bruna Biondi na justificativa da indicação.

A vereadora também solicitou à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) a instalação de um semáforo no cruzamento da rua Adelaide com a rua Manoel Augusto Ferreirinha, no bairro Boa Vista. “Essa intervenção é fundamental para garantir a integridade física da população e proporcionar mais fluidez ao tráfego no bairro Boa Vista”, completou a vereadora.