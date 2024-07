Bruna Biondi indica atendimento de profissionais do CRAS aos estudantes

A vereadora Bruna Biondi (PSOL) protocolou projeto de lei para disciplinar a participação dos profissionais do Centro Especializado de Assistência Social (CRAS) de São Caetano do Sul no atendimento aos estudantes da rede municipal que se encontram em situação de risco social. O objetivo da propositura é promover o bem-estar e garantir que os alunos tenham oportunidades adequadas para seu desenvolvimento integral.

“A parceria é fundamental para promover políticas públicas integradas e ações coordenadas entre as áreas de assistência social e educação, ofertando suporte especializado às famílias e às crianças e adolescentes em risco para desenvolvimento de seu potencial educacional”, defendeu a vereadora na justificativa do projeto, que será analisado pelas comissões da Casa e posteriormente irá para votação em plenário.

Para a parlamentar, é fundamental o papel do poder público para o desenvolvimento do ambiente escolar. “O poder público deve incluir o estímulo à cultura de paz e à convivência pacífica entre os estudantes para evitar a violência”, afirmou. “É muito importante a capacitação dos profissionais para lidar com situações conflituosas e com medidas para garantir a segurança das crianças e dos adolescentes na escola”, complementou Bruna Biondi.

Ainda de acordo com a propositura, entende-se por violação de direitos ou risco social e pessoal: violência física; violência psicológica; violência sexual; abandono; situação de rua; discriminação por orientação sexual, raça, etnia ou religião e afastamento do convívio familiar.