Brucelose: produtor tem até 6 de setembro para declarar vacinação e atualizar o rebanho

Após o fim da campanha de vacinação contra a brucelose, encerrada no último sábado, dia 31 de agosto, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) reforça o prazo para a declaração da vacinação que chega ao fim na próxima sexta-feira (6). A declaração deve ser feita preferencialmente pelo sistema Gedave ou pessoalmente na unidade da Defesa Agropecuária mais próxima. Os endereços podem ser acessados no link https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/enderecos/.

Além da declaração de vacinação, o produtor rural deve, também em caráter obrigatório, atualizar seus rebanhos junto ao Gedave. Os proprietários também têm até 6 de setembro para declarar todas as espécies, além dos bovídeos, presentes em suas propriedades

Devem ser atualizados os rebanhos de bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes e outros animais aquáticos, colmeias de abelhas e bicho da seda.

O produtor teve de vacinar todas as fêmeas bovinas e bubalinas de três a oito meses de idade.

A atualização pode ser feita diretamente no sistema Gedave. Outra forma de efetuar o procedimento é pessoalmente em uma das Unidades da Defesa Agropecuária distribuídas nas 40 regionais e também, através do envio por e-mail do formulário que está disponível aqui.