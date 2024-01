BRK reforça a importância de atitudes conscientes frente ao aumento dos casos de dengue

De acordo com dados do Ministério da Saúde, em todo o país os casos de dengue neste mês de janeiro já representam um aumento de 170% em relação aos números registrados no mesmo período do ano passado.

A combinação de chuvas, altas temperaturas e oferta de criadouros faz do verão um período propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças que podem levar à morte como zika e chikungunya.

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgoto em Mauá, ressalta que ações de conscientização da população são essenciais neste momento para evitar a proliferação do mosquito, uma vez que a prevenção também está relacionada à utilização correta dos serviços de saneamento.

Eliminar os locais que podem servir de criadouros é a melhor forma de combater o mosquito. Entre as orientações da empresa estão: manter bem fechadas as caixas d’água, dar descarga semanalmente em vasos sanitários sem uso, e cuidar para que as calhas estejam limpas e desimpedidas de folhas ou resíduos que possam atrapalhar a passagem da água de chuva.

É importante agir de forma preventiva para deter o avanço do mosquito, com atitudes simples e atenção para evitar a água parada nas residências. “O uso de telas nas janelas e de repelente também ajudam a manter os mosquitos afastados, porém a maneira mais eficiente de combater a doença é eliminar a proliferação do Aedes Aegypti, que transmite além da dengue, o zika virus e a Chikungunya”, destaca Joice Pereira Martins, responsável pela área de meio ambiente da BRK em Mauá.

Os cuidados precisam se estender ao longo do ano, embora o período chuvoso exija ainda mais atenção em função do acúmulo de água em locais que ficam expostos, seja nos quintais das casas, nos terrenos baldios ou nas próprias vias públicas.

Na página www.busqueporprevencao.com.br, a empresa traz mais informações sobre como prevenir a dengue.