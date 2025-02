BRK garante 100% de conformidade em análises de esgoto em Mauá

A qualidade do serviço prestado à população de Mauá é um compromisso da BRK, empresa responsável pelo saneamento no município. E para avaliar o cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação e aferir a eficiência do tratamento de efluentes no município, a empresa realizou durante o ano de 2024 9.567 análises laboratoriais de amostras de esgoto coletadas nos principais pontos do sistema de esgotamento sanitário da cidade.

O resultado foi um total de 100% de amostras dentro das conformidades exigidas. A marca é significativa, considerando o volume diário de 55 milhões de litros de efluente coletado e tratado na Estação de Tratamento de Esgoto de Mauá.

Análises físico-químicas e microbiológicas são feitas regularmente pela concessionária, a partir de amostras coletadas do esgoto bruto e efluente tratado, a montante e jusante do corpo receptor (antes e depois do ponto de lançamento do esgoto tratado) e em atividades de monitoramento de córregos. Além disso, é feita avaliação da presença de efluentes industriais caso sejam lançados em rede de coleta de esgoto doméstico.

As equipes laboratoriais analisam 78 diferentes parâmetros, que vão desde temperatura, pH e oxigênio até a verificação quanto à presença de fósforo, óleos & graxas e amônia nas amostras.

“Os procedimentos analíticos adotados no laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto de Mauá são embasados em metodologias reconhecidas, com controle rigoroso da qualidade dos processos”, afirma Evaristo Reis, responsável pela operação da estação de tratamento em Mauá.

Mauá tem hoje 95% do seu esgoto produzido na área urbana coletado e 91% dele tratado – um dos melhores índices da Região Metropolitana de São Paulo. Há 20 anos, no início da concessão, eram 72% de efluentes coletados e não havia tratamento no município.

As análises são realizadas em laboratórios acreditados e avaliam não só o atendimento às normas estabelecidas em lei e pelos órgãos reguladores e ambientais, como a eficiência da ETE – Mauá e a sua operacionalidade.