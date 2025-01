Alcance das metas do Novo Marco do Saneamento é destaque em Mauá

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgoto em Mauá, tem um grande motivo para celebrar o ano de 2024: a cidade de Mauá se destaca por ter atingido os índices de 91% de tratamento e 95% de coleta de esgoto, alcançando 10 anos antes das metas do Novo Marco do Saneamento que preconiza que, até 2033, todos os municípios brasileiros devam ter 90% da população atendida com os serviços de coleta e tratamento de esgoto.

Mauá têm passado, nos últimos anos, por uma transformação no que diz respeito aos serviços de saneamento e é importante destacar que o avanço desses números demonstra o compromisso da BRK com a cidade. Desde que assumiu a gestão do saneamento em Mauá, os avanços alcançados pela BRK na prestação do serviço focam na eficiência.

Como forma de reconhecer esse avanço, o Instituto Trata Brasil, organização da sociedade civil que busca a universalização do saneamento básico no país, premiou no mês de maio de 2024 pela terceira vez a cidade de Mauá por avanços nos serviços de coleta e tratamento de esgoto. A iniciativa tem o objetivo de prestigiar quem apresenta evolução nos indicadores de saneamento e incentivar outras regiões a voltarem seus esforços para a universalização dos serviços básicos.

A primeira premiação do município ocorreu em novembro de 2022, quando Mauá foi reconhecida pelos avanços nos serviços de esgotamento sanitário, na sexta edição do prêmio. E em agosto de 2022 o município foi homenageado e premiado pela segunda vez, na sétima edição do prêmio “Casos de Sucesso & ESG”, e a cidade recebeu o troféu na categoria “Municípios do Ranking do Trata Brasil com Melhores Evoluções no Tratamento de Esgoto”.

É importante lembrar que o município acolhe a nascente do Rio Tamanduateí, terceiro maior afluente do Rio Tietê e a sua nascente foi uma das principais beneficiadas com a retirada do esgoto anteriormente nela lançado.

Além disso, outros córregos da região também apresentam melhorias na qualidade de suas águas: o Córrego Taboão, que nasce no Jardim Primavera e atravessa bairros como Jardim Camila, Jardim Anchieta, Vila Assis Brasil, Jardim Pedroso e Vila Noêmia; o Córrego Itrapoã, que corta o Parque São Vicente e o Jardim Araguaia; e o Córrego Bocaína, que percorre bairros como Vila Bocaína, Vila Guarani, Vila Dirce, Vila América e Parque Boa Esperança.

O avanço dos indicadores de saneamento foi possível após a BRK realizar investimentos, que já ultrapassam R$ 260 milhões para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade, possibilitando uma importante evolução no processo de despoluição dos córregos e cursos d´água que cortam o município.

“Nosso propósito é transformar a vida das pessoas levando saneamento para além do básico, e isso inclui não só elevar os indicadores, mas proporcionar à população bem-estar e qualidade de vida”, reforça Bruno Gravatá, líder da área de operações da BRK em Mauá.

Programa Portas Abertas

A BRK realiza visitas monitoradas e virtuais, por meio do programa Portas Abertas, na Estação de Tratamento de Esgoto, a ETE Mauá. A iniciativa é voltada para instituições de ensino, comunidades e os mais diversos representantes da sociedade que estão interessados em conhecer as instalações da companhia no município. As visitas podem ser agendadas por qualquer pessoa, entidade ou instituição de ensino que tiver interesse, basta enviar um e-mail para [email protected].