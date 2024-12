BRK recebeu 680 visitantes na ETE – Mauá em 2024

Ao longo do ano de 2024, a BRK, empresa responsável pelos serviços de esgoto de Mauá, recebeu na Estação de Tratamento de Esgoto da cidade a visita de 680 alunos de escolas e universidades públicas e privadas, além de membros de associações e instituições diversas.

As visitas ocorrem por meio do programa de educação ambiental Portas Abertas e são realizadas por profissionais técnicos da concessionária, com o principal objetivo de despertar nos participantes mudanças de comportamento necessárias relacionadas ao uso correto do sistema de esgoto.

“A concessionária entende a importância de levar conhecimento sobre saneamento à população e investe para que isso seja transmitido de forma lúdica a todos, principalmente para as crianças que são grandes disseminadoras de informação”, comenta Evaristo Reis, responsável pela área de operações da BRK em Mauá.

De maneira didática, a visita realizada na ETE – Mauá apresenta todos os processos, transmitindo informações sobre as etapas do tratamento, que ocorre de forma biológica, com tecnologia de ponta, e reproduz, dentro dos tanques, o mesmo processo que a natureza faz ao longo dos leitos dos rios até que o esgoto seja devolvido tratado ao meio ambiente.

Para os estudantes, o programa possibilita conhecimentos práticos de temas desenvolvidos em sala de aula.

“Dividimos a visita em duas etapas: uma palestra e visita à estação, onde os alunos caminham entre os tanques de tratamento, visualizando de perto tudo aquilo que aprenderam, desde a chegada do esgoto bruto até a sua saída, pronto para ser devolvido ao rio”, explica Evaristo.

Atualmente, Mauá se destaca por ter atingido os índices de 91% de tratamento e 95% de coleta de esgoto, alcançando 10 anos antes as metas do Novo Marco do Saneamento, que preconiza que, até 2033, todos os municípios brasileiros devam ter 90% da população atendida com os serviços de coleta e tratamento de esgoto.

Como participar

O agendamento do Programa Portas Abertas pode ser feito pelo e-mail: [email protected].

Em caso de dúvidas, é possível fazer contato com a concessionária por meio do telefone 0800 771 0001, pelo WhatsApp (11) 99988-0001, pelo site www.brkambiental.com.br/maua, ou ainda pelas nossas redes sociais.