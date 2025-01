Braskem reforça compromisso socioambiental em Cubatão

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável de Cubatão.

Em 2024, a Braskem intensificou sua presença na região investindo em projetos socioambientais, fortalecendo laços com a comunidade e promovendo impacto positivo, beneficiando 5.576 pessoas.

As ações contemplaram temas voltados a inclusão social, sustentabilidade, educação e cultura em projetos como Edital Projetos que Transformam, Ciência em Show e o Plastitroque, que dentro de sua proposta além de beneficiar as famílias do entorno com 834 kits de alimentação, higiene ou limpeza, arrecadou e destinou um pouco mais de 4 toneladas de plástico para cooperativa do entorno participante do projeto SER +, também da Braskem.

Essas iniciativas fazem parte da estratégia global da companhia, que já beneficiou mais de 352 mil pessoas ao redor do mundo.

Além disso, a Braskem produziu mais de 135 mil toneladas de polietileno no último ano na unidade de Cubatão contribuindo de forma importante para embalagens do segmento alimentício.

“Nosso compromisso vai além da produção industrial. Queremos ser um agente ativo na transformação social e ambiental, gerando impacto positivo nas comunidades onde estamos presentes.”, afirma Alexandra Calixto Gioso, gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.

Com essas iniciativas, a Braskem ratifica sua atuação global sustentável, alinhada às melhores práticas ESG e ao compromisso com o desenvolvimento local.