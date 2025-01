Mauá: Braskem inicia curso de qualificação profissional em parceria com o SENAI

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, deu início ao curso de qualificação profissional para Operador de Empilhadeira, com o objetivo de promover a inclusão social e ampliar as oportunidades de empregabilidade para a comunidade do entorno do Polo Petroquímico do Grande ABC. A iniciativa visa capacitar homens e mulheres para a vida profissional, por meio de conteúdos técnicos e temas transversais relacionados à formação cidadã.

Com 365 inscritos e 32 finalistas selecionados, o curso abrange um público diverso: 100% dos participantes são moradores das cidades de Santo André, Mauá e Zona Leste de São Paulo; 66% são homens e 34% são mulheres. A faixa etária também reflete essa diversidade: 31% dos participantes têm mais de 50 anos, 37% estão na faixa dos 40 anos, 25% têm 30 anos e 7% estão na casa dos 20 anos.

Luis Pazin, Diretor Industrial da Braskem Sudeste, destacou: “Esse projeto reflete o compromisso da Braskem em impulsionar a empregabilidade e o desenvolvimento das comunidades em que estamos inseridos, com foco na inclusão e na sustentabilidade social.”

Na aula inaugural, realizada com a presença de representantes da Braskem, do SENAI e da Prefeitura de Mauá, os finalistas participaram do encontro “Formando Laços”, voltado à integração dos participantes e ao fortalecimento da rede de apoio.

Ao final do evento, os participantes receberam um kit exclusivo, contendo caderno, camiseta do projeto, sacochila desenvolvida por alunas do programa Costura Criativa da última edição e o kit do “Formando Laços”.

Estrutura do curso

Com carga horária total de 160 horas, o curso será realizado de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã (8h às 12h) e da tarde (13h às 17h), com previsão de término no dia 24 de março. As aulas abordam temas como Código de Trânsito Brasileiro, Segurança no Trabalho, Legislação de Empilhadeiras, Técnicas Operacionais, Gestão Comportamental e Desenvolvimento de Carreira.

Essa iniciativa reafirma o papel da Braskem e do SENAI na construção de um futuro mais inclusivo e sustentável para as comunidades locais.

“Ações como essa contribuem com o desenvolvimento da comunidade e permitem que os participantes adquiram habilidades técnicas e desenvolvam competências comportamentais essenciais para o mercado de trabalho,” enfatizou Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.