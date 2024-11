Braskem promove mais uma edição do Plastitroque em Cubatão

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, promoveu no último sábado (23), mais uma edição do Plastitroque.

A ação, realizada em três importantes bairros de Cubatão: Fabril, Pilões e Vila Noel, reforça a importância da economia circular ao envolver as cooperativas parceiras do SER+, projeto que fomenta a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico dos trabalhadores da reciclagem.

A iniciativa, pautada na troca de plástico a ser descartado por itens de alimentação e limpeza, recebeu uma resposta positiva da comunidade, demonstrando a importância de programas como esse na conscientização ambiental e na promoção de práticas sustentáveis.

Os participantes trocaram embalagens plásticas como PET (garrafas plásticas de bebidas), Plástico Duro (potes de cosméticos, baldes e brinquedos), PVC (sandálias plásticas, tubos e mangueira), Plástico Mole (sacos de alimentos, sacolas plásticas e embalagens Tetrapak), PS (embalagens para alimentos e remédios, bandejas, copos e pratos descartáveis) e Isopor (bandejas, embalagens de alimentos e de proteção para eletroeletrônico), beneficiando 100 famílias da região.

Nesta edição foram arrecadadas 2,4 toneladas de resíduos plásticos, proporcionando a troca por 220 kits de alimentação e 220 kits de higiene e limpeza.

Criada em 2019 no Brasil, a iniciativa já arrecadou quase 100 toneladas de resíduos plásticos, no entorno das unidades da Braskem. O projeto acontece nos estados onde a Braskem tem atuação em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Alagoas.

“Por meio de iniciativas como o Plastitroque, fomentamos a cadeia da reciclagem, mostrando que todos nós somos responsáveis pela destinação correta dos resíduos e ajudando na geração de renda de milhares de pessoas que trabalham com reciclagem. Os resultados alcançados reforçam nosso compromisso contínuo com a sustentabilidade e o desenvolvimento local”, destaca Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.