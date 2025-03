Braskem marca presença na feira Plástico Brasil 2025 e promove tours técnicos

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, estará presente na Plástico Brasil, maior feira do setor na América Latina, que acontecerá entre os dias 24 e 28 de março, com ações imersivas para os visitantes conhecerem mais sobre o seu portfólio. A companhia promoverá tours técnicos que incentivarão a troca de conhecimento entre os participantes, além de mostrar as diferentes possibilidades de aplicações dos produtos. “Iremos expor diversas resinas e indicar os caminhos sustentáveis do setor petroquímico, como os biopolímeros I’m green™ bio-based. Será a oportunidade de demonstrar nossos produtos operando em diferentes processos de transformação”, afirma Fabio Agnelli, gerente de Engenharia de Aplicação da Braskem.

O contato dos visitantes com os produtos da marca acontecerá durante os tours guiados por engenheiros especializados. Os participantes serão levados aos estandes de 15 fabricantes de máquinas parceiros para conhecer diversas aplicações das resinas Braskem, o que facilitará o entendimento sobre o melhor uso dos materiais. “Esclareceremos dúvidas e mostraremos a versatilidade do nosso portfólio, transmitindo conhecimento e potencializando ainda mais a presença da Braskem no mercado. É o momento de criarmos oportunidades de negócio e estreitarmos o relacionamento com clientes e distribuidores”, afirma Agnelli.

Durante a Plástico Brasil, os visitantes terão acesso às soluções I’m green™ bio-based, produzidas a partir do etanol extraído da cana-de-açúcar, e conhecerão mais sobre as diversas aplicações possíveis, incluindo embalagens para agroquímicos e cosméticos, filmes, entre outras. “A Braskem é pioneira na produção de biopolímeros e vai levar toda a sua expertise para a feira. Ter esse contato direto com os players da cadeia produtiva de todo o país é algo fundamental para promover a troca de conhecimento e fomentar os caminhos sustentáveis no setor”, reforça Agnelli.

E mais novidades serão apresentadas durante o evento. A companhia lançará um novo polietileno do portfólio Wenew, para filmes shrink, produzido com material reciclado mecanicamente, vindo da logística reversa de embalagens flexíveis. A resina se destaca por características como resistência, estabilidade e contração do filme, o que permite ser usada em diferentes aplicações de embalagens flexíveis. E quem visitar a Plástico Brasil poderá ainda conhecer as demais resinas disponíveis via reciclagem química.

Outro destaque da feira deste ano será a participação do Movimento Plástico Transforma. A iniciativa, fruto da parceria entre a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST) e a Braskem, contará com um estande interativo em que os participantes poderão vivenciar alguns dos projetos promovidos pelo Movimento, desde a sua criação em 2016. Ao longo dos anos, a iniciativa tem visado mobilizar a sociedade com ações que mostrem o potencial do plástico com criatividade, responsabilidade e inovação.

Serviço:

Tours técnicos da Braskem na Plástico Brasil 2025

Data: 24 a 28 de março

Local de partida dos tours: no balcão da Braskem, localizado na Rua A, à esquerda do CAEX (A067).

Horários: 11h, 13h, 15h e 17h.

Inscrição para o tour: https://forms.office.com/r/XyU9pjCcyx