Braskem avança na inclusão feminina e amplia presença de mulheres na operação em São Paulo

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, segue firme no compromisso de tornar suas operações mais diversas e inclusivas.

Em suas unidades de Cubatão, Paulínia e ABC, mais de 60% das admissões em 2024 foram de mulheres, com isso a empresa superou a meta de 9,6% de mulheres na operação em 2024, alcançando 11,86% de representatividade feminina. Esse avanço é resultado de ações afirmativas estruturadas, que têm fortalecido a cultura de equidade dentro da companhia.

A intencionalidade na inclusão foi um fator-chave para esse crescimento, as lideranças cada vez mais cientes da importância deste tema implementaram vagas afirmativas, garantindo que a diversidade seja refletida no ambiente industrial. Além disso, investimentos em infraestrutura e programas de capacitação asseguram que as novas colaboradoras tenham o suporte necessário para crescer profissionalmente.

“Acreditamos que a diversidade fortalece nosso negócio e reflete melhor a sociedade em que estamos inseridos. O avanço da representatividade feminina nas nossas operações é fruto de um trabalho contínuo de nossas lideranças para desconstruir vieses e atrair novos talentos. Seguiremos promovendo ações afirmativas para ampliar ainda mais esse impacto”, destaca Maria Odila Saldanha de Menezes Oliveira, gerente de P&O da Braskem Sudeste.

A presença feminina nas áreas operacionais já tem gerado impactos positivos no ambiente de trabalho, promovendo uma troca enriquecedora de experiências e perspectivas.

Com a superação da meta e os avanços conquistados, a Braskem reafirma seu compromisso em continuar ampliando a representatividade feminina em suas operações, contribuindo para um setor industrial mais equitativo e diverso.