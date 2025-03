Neucelia Cevalhos: uma pioneira na liderança feminina nas concessionárias de rodovias

A representação feminina em cargos técnicos e de liderança, predominantemente ocupados por homens, ainda enfrenta obstáculos, mas tem revelado novas oportunidades para o avanço da igualdade de gênero no mercado de trabalho. Nos últimos anos, as mulheres têm assumido papéis de destaque e influência nas concessionárias de rodovias, contribuindo para a melhoria da gestão, operação e qualidade dos serviços prestados.

Um desses exemplos é o de Neucelia Cevalhos, que iniciou a carreira na CCR AutoBAn em 1999 como agente de arrecadação, no pedágio de Itupeva, localizado no km 77 da Rodovia dos Bandeirantes. Na época, tinha 26 anos e começou a trabalhar na área com o objetivo de se desenvolver profissionalmente após ter se tornado mãe.

Ao longo da trajetória na concessionária, quebrou barreiras e estabeleceu marcos importantes. Foi a primeira mulher a ocupar o cargo de operadora de rádio no Centro de Controle Operacional (CCO). Em seguida, foi promovida à assistente administrativa para trabalhar com programação de obras. O desempenho e os resultados alcançados a levaram a ocupar a supervisão do CCO.

Após 12 anos à frente do CCO da CCR AutoBAn, passou a gerenciar os relatórios contratuais das concessionárias paulistas (AutoBAn, ViaOeste, RodoAnel e SPVias) e, em 2024, assumiu a gerência de todos os CCOs da Plataforma CCR Rodovias, cujas responsabilidades abrangem a gestão operacional e estratégica; o cumprimento dos indicadores de desempenho, gerenciamento de crise e eventos críticos nas rodovias; entre outras competências.

Liderando uma equipe com quatro supervisores diretos e 171 profissionais em salas de controle, Neucelia relembra que o início na empresa foi de quebra de estereótipos e a necessidade de provar competência. Apesar dos desafios à época, as mulheres estavam em um momento de rompimento de barreiras e assumindo papéis de liderança em diversas áreas.

“Quando entrei na CCR, cheia de sonhos e expectativas, sabia que o caminho seria desafiador. Sentia-me como uma pequena peça em um sistema gigantesco, mas que tinha algo especial para contribuir. Cada plantão, solução encontrada e desafio superado moldaram não apenas minha trajetória profissional, mas também quem eu sou como pessoa. Não foi fácil, pois enfrentei dúvidas, receios e, às vezes, o olhar de quem achava que meu sonho era grande demais”, relembra.

Aos 51 anos, sendo 25 somente na empresa, Neucelia busca incentivar outras mulheres a ocuparem espaços, a sonharem grande e a nunca desistirem. “Precisamos celebrar a força, a resiliência e o nosso poder transformador. Cada uma de nós é única, com histórias e trajetórias que merecem ser celebradas. Àquelas que quebram barreiras, lutam por seus direitos, abraçam a liderança com coragem e sabedoria, que cuidam, ensinam e inspiram, deixo meu profundo agradecimento e reconhecimento”, deseja a profissional.

Além de inspirar a equipe, a gestora também influencia positivamente a própria família. Seu filho, Erbeson Messias Jr, de 30 anos, também atua na área de rodovias, ocupando o cargo de Engenheiro Civil na área de pavimentação na EcoRodovias.

Histórias que marcam

Dos momentos que marcaram a sua trajetória, Neucelia destaca o apoio dado pela equipe do CCO para o transporte de um órgão (rim) de Jundiaí para São Paulo. Com pouco mais de 40 minutos para realizar a manobra, a equipe monitorou o veículo até a chegada ao hospital, na capital paulista, garantindo que não enfrentasse nenhum obstáculo na rodovia.

“Quando recebemos a ligação da equipe médica solicitando o apoio, monitoramos o veículo até entrar na marginal Pinheiros. Nosso papel era garantir que o veículo não passasse por nenhuma dificuldade na rodovia. Ocorreu tudo conforme planejado, e o transplante foi um sucesso”, conclui Neucelia.