Braskem anuncia projeto para expandir a produção de eteno na unidade do RJ

A Braskem, petroquímica global, informa o início do projeto em parceria com a Petrobras, para aumentar a capacidade de produção da sua central petroquímica, no Rio de Janeiro, em 220 mil toneladas de eteno por ano, além dos volumes equivalentes de polietileno. O projeto contará com o investimento de aproximadamente R$ 233 milhões para a contratação de estudos de engenharia conceitual e básica.

A Braskem deverá firmar um contrato com a Petrobras para o fornecimento de etano de longo prazo, em função da maior disponibilidade do gás natural no Brasil e buscará os recursos previstos no âmbito do Regime Especial da Indústria Química (“REIQ Investimentos”), o qual prevê o crédito presumido de 1,5% de PIS/COFINS para execução de investimentos na ampliação de capacidade instalada da indústria química brasileira.

O projeto faz parte da estratégia de transformação da companhia por meio do aumento da utilização de gás em sua matriz de matéria-prima. “Estamos em busca de impulsionar a competitividade da indústria química brasileira e este projeto será fundamental”, afirma Roberto Ramos, CEO da Braskem. E a Petrobras tem estratégia semelhante, já que também ressalta a importância da ampliação do uso do gás natural na matriz das indústrias do país.

“A Petrobrás está muito satisfeita em apoiar este projeto de aumento de capacidade da Braskem em Duque de Caxias, disponibilizando gás natural oriundo do pré-sal do Complexo de Energias Boaventura”, diz William França, Diretor Executivo de Processos Industriais e Produtos da companhia. “Esta ação está em linha com a diretriz do governo de ampliar a oferta de gás natural na matriz industrial brasileira”, finaliza.