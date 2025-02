Petrobras tem lucro líquido de R$ 36,6 bilhões em 2024, queda de 70%

A Petrobras divulgou nesta quarta-feira (26) que seu lucro líquido alcançou R$ 36,6 bilhões em 2024, representando uma diminuição expressiva de 70,6% em comparação ao ano anterior. A empresa atribui essa redução a “eventos exclusivos, em sua maioria sem impacto no caixa da companhia”, conforme declarado pela própria estatal.

O resultado deste ano se destaca após a Petrobras ter registrado, em 2023, um lucro líquido de R$ 124,6 bilhões, o segundo maior da sua trajetória. Essa performance robusta foi superada apenas pelo recorde de 2022.

No último trimestre de 2023, a situação financeira da empresa também foi impactada negativamente, com um prejuízo líquido de R$ 17 bilhões. Este resultado contrasta fortemente com o lucro líquido de R$ 31 bilhões obtido no mesmo período do ano anterior e é atribuído a “impactos de natureza contábil relacionados ao câmbio”, segundo informações fornecidas pela companhia.

Este cenário financeiro levanta questionamentos sobre a sustentabilidade e os desafios futuros enfrentados pela Petrobras, especialmente em um contexto de volatilidade nos mercados globais e mudanças nas dinâmicas econômicas.

Mais detalhes sobre a situação financeira e as perspectivas da estatal deverão ser divulgados nas próximas semanas.