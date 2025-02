Visite a Braskem no ABC Paulista

A transparência e o diálogo com a sociedade são pilares fundamentais para a Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas. Com esse compromisso, a companhia mantém o programa “Formando Laços”, que há mais de uma década abre as portas de sua unidade industrial no ABC Paulista para a comunidade. Desde 2013, mais de 11 mil pessoas já participaram da iniciativa, conhecendo de perto os processos produtivos da companhia e sua atuação na região.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar conhecimento, fortalecer relações e manter um canal de diálogo aberto com a comunidade do entorno das fábricas, por meio de visitas presenciais para diversos públicos. Entre os convidados, estão moradores locais, estudantes universitários, instituições governamentais e não governamentais, imprensa, entre outros.

Durante a visita, os participantes têm a oportunidade de conhecer a cultura organizacional da empresa e seus processos de produção. A companhia abre as portas das unidades industriais nos dias úteis e em horários comerciais. Porém, em 2023, o programa foi ampliado também para as visitas noturnas e aos sábados, possibilitando que um público mais diversificado tenha a oportunidade de conhecer a Braskem.

Formado por um grupo de no máximo 23 pessoas, as visitas têm duração aproximada de duas horas e inclui uma apresentação institucional seguida de um tour guiado por diferentes áreas da empresa. Durante o percurso, monitores capacitados e integrantes de diversos setores compartilham conhecimentos sobre tecnologia, inovação, segurança, meio ambiente e responsabilidade social, esclarecendo dúvidas e promovendo uma experiência enriquecedora para os visitantes.

Desde sua criação no ABC, mais de 11000 pessoas participaram do projeto em mais de 598 visitas nos últimos 12 anos. Apenas em 2024, a Braskem recebeu 3132 visitantes em 155 visitas, reafirmando seu compromisso com a comunidade local. O programa “Formando Laços” também é apresentado em instituições com objetivo de esclarecer sobre os processos de uma indústria petroquímica além de mostrar os diversos projetos oferecidos pela companhia para comunidade do entorno do Polo.

“Nosso objetivo é fortalecer laços com a comunidade, demonstrando, de forma aberta e transparente, como operamos e contribuímos para a região. A ampliação dos horários reflete nosso compromisso em tornar essa experiência acessível a um número ainda maior de pessoas”, afirma Alexandra Calixto Gioso, gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.

Se você tem mais de 14 anos e quer conhecer um pouco mais de todo esse processo, se inscreva através do link: https://www.braskem.com.br/agendar-visitacao-braskem.