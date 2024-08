Braskem abre as portas para a comunidade de Cubatão

Para a Braskem, estreitar os laços entre seus funcionários, familiares, indústria e comunidade é fundamental para evoluir constantemente. Esse é o foco do programa Formando Laços, desenvolvido pela companhia.

Mais de 12.840 pessoas já participaram da iniciativa nas unidades industriais da Braskem em Alagoas, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Apenas em 2023, a companhia recebeu 4103 visitantes, reafirmando seu compromisso com a comunidade local.

Na sua última edição, realizada no dia 14 de agosto, alunos e professoras da Escola Estadual Professor Zenon Cleantes de Moura visitaram a unidade PE8 da Braskem em Cubatão. Adquiriram conhecimentos técnicos e práticos sobre o processo de produção, as tecnologias e as políticas de saúde, segurança e meio ambiente, assim como algumas iniciativas de responsabilidade social promovidas pela Braskem na região, promovendo uma experiência enriquecedora.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar conhecimento, fortalecer relações e manter um canal de diálogo aberto com a comunidade do entorno das fábricas, por meio de visitas presenciais para diversos públicos. Entre os convidados, estão clientes, fornecedores, comunidade, associações de bairros, estudantes, instituições governamentais e não governamentais, imprensa, entre outros, para que conheçam melhor os processos e instalações da Braskem.

“O ‘Formando Laços’ estreita o relacionamento que buscamos ter com a comunidade e que consideramos ser fundamental para uma atuação ética e responsável. Queremos estar cada vez mais próximos da comunidade e abrir as nossas portas, mostrando a constância de nossos processos”, explica Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem na Região Sudeste.

Os participantes têm a oportunidade de conhecer a cultura organizacional e a operação de uma das maiores empresas petroquímicas do mundo e saber como a companhia atua no município.

A companhia abre as portas das unidades industriais nos dias úteis e em horários comerciais. Formada por um grupo de no máximo 23 pessoas, maiores de 14 anos, as visitas têm duração de 3h e contam com um tour guiado. Os interessados em conhecer a unidade da Braskem no Polo Petroquímico de Cubatão devem acessar o site https://www.braskem.com.br/agendar-visitacao-braskem e agendar a visita.