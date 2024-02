Brasileiros caem no ATP Santiago; país ainda têm representantes em duplas

Após uma empolgante semana para o tênis brasileiro no Rio Open, os atletas do país não conseguiram repetir o desempenho no ATP 250 de Santiago, no Chile. João Fonseca, de 17 anos, foi derrotado ontem (27) pelo top 100 argentino Thiago Tirante, enquanto o curitibano Thiago Seyboth Wild perdeu hoje para o francês Arthur Fils. Ambos os jogos acabaram em dois sets.

A atuação dos tenistas brasileiros durante a semana passada no Rio de Janeiro foi histórica — pela primeira vez, três representantes do país chegaram às quartas de final. Além disso, Rafael Matos foi o primeiro nascido no Brasil a levantar um troféu do torneio, vencendo a chave de duplas ao lado de Nicolas Barrientos, da Colômbia. A boa fase, porém, não foi sustentada no Chile. Emendando as duas competições, João Fonseca e Thiago Wild não puderam ir longe na chave de simples do campeonato em Santiago.

João Fonseca não manteve o embalo da boa semana no Rio e perdeu na primeira rodada do ATP Santiago (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Na tarde de ontem, Fonseca começou com um bom ritmo, aplicando as batidas fortes que lhe permitiram conquistar vitórias expressivas nas quadras cariocas. Seu adversário, porém, respondeu à altura ao longo do jogo. Thiago Tirante, atual número 100 do ranking da ATP, venceu o confronto com parciais de 7-5 e 7-6. Apesar da derrota, João apresentou um tênis de alto nível, mostrando que está pronto para tais duelos.

Wild chegou a passar da primeira fase, com uma vitória sobre o também argentino Román Andrés Burruchaga por um duplo 6-4. Na fase seguinte, o brasileiro com a posição mais alta no ranking (73), encarou a promessa francesa Arthur Fils — derrotada por Fonseca no Rio Open. Desta vez, Fils levou a melhor no embate com um brasileiro, derrotando Thiago em um duplo 6-3. A atuação de Thiago nesta partida já não foi tão convincente, apresentando muitos erros que permitiram que o francês abrisse vantagem.

Derrotado por Fonseca no Rio, Arthur Fils venceu Thiago Wild sem dificuldades no Chile (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

As quadras de Santiago vem chamando atenção, no Brasil e no mundo, pelo seu mau estado. João Fonseca chegou a tropeçar em um buraco no piso, levando um tombo. Em outra partida, a bola foi totalmente amortecida pelo saibro em condições inadequadas, evitando qualquer chance de uma devolução por parte do jogador na disputa.

Players have been complaining about the conditions at the ATP 250 event in Santiago this week.



The ball literally dies the second it hits the clay.



Making players compete in conditions like this at the professional level is absurd.



pic.twitter.com/o9v4ARtgzK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 27, 2024

Campeão no Rio Open, Rafael Matos segue na chave de duplas do ATP Santiago

Nem todos os brasileiros sofreram revezes em terras chilenas. Na chave de duplas, Marcelo Melo e o holandês Matwe Middelkoop foram bem sucedidos em sua partida, vencendo por 2 sets a 0 a parceria entre o espanhol Jaume Munar e o argentino Pedro Cachin. Os campeões do Rio Open, Rafael Matos e Nicolas Barrientos, também seguem vivos na chave do ATP 250. Seu confronto de hoje, porém, foi com uma dupla integralmente do Brasil: Marcelo Zormann e Fernando Romboli.

Rafael Matos foi o primeiro brasileiro a levantar um troféu no Rio Open (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O catarinense Orlando Luz também joga a chave, acompanhado do chileno Matías Soto. Após passar por uma dupla peruana, eles duelam com os cabeças de chave número 4 do torneio, os americanos Reese Stadler e Evan King. Melo e Middelkoop enfrentam agora os bolivianos Federico Zeballos e Boris Arias, já Matos e Barrientos vão encarar Diego Hidalgo, do Equador, e Cristian Rodríguez, da Colômbia. Todos os jogos das duplas brasileiras acontecem amanhã, em horário ainda a ser definido.