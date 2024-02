Brasil tem campanha histórica no Rio Open com João Fonseca nos holofotes

O Brasil já havia conseguido um feito histórico ao classificar dois tenistas para as quartas de final do Rio Open pela primeira vez, mas o jovem João Fonseca foi capaz de amplificar o marco. Derrotando o chileno Cristian Garín, o atleta de 17 anos foi o terceiro nativo a avançar na chave. Agora, Thiago Monteiro, Thiago Seyboth Wild e ele disputam vagas nas semi-finais do campeonato.

Fonseca chama a torcida em ponto importante contra Garín (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Após a ressonante vitória contra o francês Arthur Fils, Fonseca encontrou um duelo mais apertado no encontro com o campeão da edição de 2020 do Rio Open. Garín chegou a abrir vantagem no primeiro set, quebrando duas vezes o saque do brasileiro. Impulsionado pela torcida à favor, João devolveu imediatamente a quebra, algo que ele comentou — em entrevista na zona mista após o jogo — ter sido essencial para seu sucesso esta noite.

“Se eu não devolvesse a quebra, ele iria jogar cada vez mais solto e eu mais recuado,” afirmou Fonseca. Após equilibrar o jogo, João impôs seu ritmo — extremamente intenso. Sua batida — a direita, em particular — tem sido muito veloz considerando sua idade. O fato não é surpresa, já que em entrevistas anteriores ao longo do torneio, o tenista destacou que seu desenvolvimento físico foi um dos seus maiores focos durante a pré-temporada.

Cristian Garín, apesar de sua experiência, não foi páreo para a intensidade do jogo de João (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Buscando as linhas com seus rápidos winners, João conseguiu a quebra do saque de Garín justamente na primeira oportunidade que teve para fechar o jogo.

João Fonseca: uma nova estrela?

Tendo conseguido até um pneu (set vencido por 6 a 0) contra um top 40 do ranking, a mídia nacional — e até a internacional — voltou suas atenções ao carioca de 17 anos. João, porém, rejeita o título de estrela. “Estrela nada, só estou começando minha carreira agora,” declarou. “Só estou jogando meu tênis, feliz. Esse é um esporte de muito tempo e eu só estou no começo.”

Apesar de suas atuações no Rio Open, João Fonseca rejeita o título de estrela (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O carinho do público, por outro lado, o Fonseca abraça de bom grado. “A torcida só vem ajudar,” declarou. Reforçando algo que já comentado ao longo da semana, em sua carreira o tenista aprendeu a jogar junto com o público. Ele mostrou isso em quadra levantando os braços ou apontando para ouvido — fazendo com que os gritos na Quadra Guga Kuerten ficassem ainda mais altos.

João joga seu boné para a torcida que o apoiou durante a partida (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A próxima partida de Fonseca encerra a programação da quadra principal do Rio Open nesta sexta-feira. O brasileiro enfrenta Mariano Navone, argentino que veio da chave classificatória do torneio.